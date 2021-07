Galeria Katowicka wzmacnia tenant-mix marką Ecco

Galeria Katowicka wzbogaciła się o nowego najemcę - markę obuwniczą Ecco. To nie koniec nowości w galerii handlowej. Działa też Miejska Farma - proekologiczna inicjatywa aktywizująca mieszkańców aglomeracji.

W czerwcu na placu przed obiektem uruchomiono Miejską Farmę w Katowickiej. Do stworzenia przestrzeni wykorzystano 30 ton ziemi oraz 63 drewniane skrzynie, aktualnie obsadzone 2300 sadzonkami warzyw i roślin. Pod koniec sierpnia z plonów skorzystać będą mogli mieszkańcy regionu. Obecnie zielony teren służy do przeprowadzania bezpłatnych warsztatów poświęconych tematyce ekologii oraz zero waste.

Niedawno w Galerii Katowickiej podsumowano kolejne z ostatnio podjętych przedsięwzięć o ekologicznym charakterze. W ramach akcji „Ubrania Pełne Mocy”, we współpracy z serwisem UbraniaDoOddania.pl, mieszkańcy regionu zachęcani byli do pozbycia się zalegającej w szafach odzieży i nadania jej drugiego życia, a przy okazji wsparcia inicjatywy Eko-Mural w Katowicach. Za dostarczenie ubrań do Galerii klienci otrzymali karty podarunkowe o wartości 50 zł. Inicjatywa odniosła spektakularny sukces - łącznie udało się zebrać 9 ton ubrań!

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

W Galerii Katowickiej także ECCO

Początek 3Q 2021 to też nowi najemcy. Tenant-mix Galerii Katowickiej wzbogacił zlokalizowany na poziomie 0 salon duńskiej firmy ECCO. W lokalu, oprócz flagowego produktu marki, czyli obuwia wykonanego z wykorzystaniem technologii GORE-TEX®, znaleźć można także skórzane akcesoria w postaci torebek, plecaków, portfeli czy etui na telefony.

- Ponadstandardowe rozwiązania dla bezpieczeństwa*, silny tenant-mix oraz ciekawe projekty sprawiły, że po wielomiesięcznych ograniczeniach dla branży klienci z chęcią do nas wracają. Już w maju 2021 zanotowaliśmy wzrost footfallu o 67 proc. i obrotów najemców o 113 proc. w porównaniu do wyników z maja 2020. Stanowi to potwierdzenie faktu, iż podjęte działania przynoszą pożądane rezultaty - odwiedzający czują się u nas komfortowo, a oferty rozrywkowa i usługowo-handlowa skrojone są na miarę ich potrzeb - mówi Joanna Bagińska, dyrektor Galerii Katowickiej.