Galeria Katowicka z nowym pomysłem na ochronę

Innowacyjna osłona została w Katowickiej nałożona m.in. na poręcze, klamki, ekrany dotykowe, uchwyty, przyciski baterii umywalkowych, wyposażenie toalet, kasy parkingowe, przyciski wind etc. Wygląda jak zwykła przezroczysta folia winylowa - to, czego nie widać, to specjalne, oparte na nanotechnologii powłoki, wykorzystujące połączenie sprawdzonej formuły chemicznej z technologią przeciwbakteryjną i antywirusową. Certyfikowany bezbarwny laminat z aktywnymi jonami srebra w 99,9 proc. redukuje ilość osiadających na powierzchni mikrobów, takich jak Escherichia coli, Salmonella enterica, gronkowce inne, uniemożliwiając ich dalsze namnażanie się.

Zgodnie z przeprowadzonymi we francuskim laboratorium UB’L3 testami to obecnie jedyna na świecie folia z udokumentowanym działaniem przeciwko koronawirusom, posiadająca badanie wg ISO 21702. Skuteczność jej działania prognozowana jest na okres do 5 lat. Ponadto folia jest w 100 proc. biodegradowalna i nieszkodliwa dla człowieka.

- Bezpieczeństwo klientów i pracowników to dla nas kwestia nadrzędna – mówi Joanna Bagińska, dyrektor Galerii Katowickiej należącej do Employees Provident Fund of Malaysia reprezentowanego przez Savills Investment Management i zarządzanej przez APSYS Polska. - Katowicka nigdy nie składała deklaracji bez pokrycia, dlatego od początku pandemii staramy się wypracować skutecznie rozwiązania, gwarantujące maksymalne bezpieczeństwo. Nielimitowany dostęp do środków dezynfekujących, maseczek, ozonowanie przestrzeni specjalnych, przestrzeganie limitów, dopracowane procedury dezynfekcji, edukacja - to wszystko już od dawna funkcjonuje w obiekcie. Na tym jednak nie poprzestajemy. Postanowiliśmy pójść o krok dalej, oferując klientom komfort robienia zakupów w maksymalnie bezpiecznym środowisku. Jako pierwsze centrum handlowe na Śląsku zdecydowaliśmy się na montaż folii HEXIS PUREZONE® Antimicrobial, innowacyjnego rozwiązania zapewniającego użytkownikom maksymalny poziom bezpieczeństwa - dodaje Joanna Bagińska.

Jak działa folia HEXIS PUREZONE®?

Folia antybakteryjna i antywirusowa idealnie sprawdza się jako ochrona często dotykanych powierzchni. Dzięki zastosowaniu specjalnej technologii opartej o wykorzystanie jonów srebra, w 99,9 proc. redukuje ilość osiadających na powierzchni mikrobów i uniemożliwia ich dalsze namnażanie się. Jony srebra poprzez interakcję, penetrację struktury mikrobów i zmianę natury ich enzymów, skutecznie dezaktywują źródło energii komórek. W konsekwencji komórki nie mogą utrzymać ciśnienia osmotycznego, co prowadzi do zahamowania procesu replikacji i ich zniszczenia.