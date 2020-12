Galeria Kazimierz łączy siły z fundacją Mimo wszystko. Rezultatem The Giving Tree

Przedświąteczny czas to doskonały moment na to, by pomyśleć nie tylko o zakupach i prezentach dla swoich najbliższych, ale również o osobach potrzebujących. Galeria Kazimierz we współpracy z Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko” przygotowała jedyną w swoim rodzaju akcję, do której mogą przyłączyć się wszyscy odwiedzający centrum handlowe. Już 4 grudnia na terenie Galerii pojawi się The Giving Tree – wyjątkowa choinka, dzięki której każdy będzie mógł spełnić świąteczne życzenia podopiecznych Fundacji.

W tym roku na terenie Galerii odbędzie się świąteczna akcja pod hasłem The Giving Tree, dzięki której klienci oraz wszyscy chętni krakowianie będą mogli wcielić się w rolę Świętego Mikołaja. W centrum handlowym pojawi się choinka pełna nietypowych ozdób tworzących listę życzeń podopiecznych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” – osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. W każdej z bombek znajdzie się spis upragnionych świątecznych podarków, które będzie można dostarczyć do Galerii i spełnić ich marzenia. Wydarzenie będzie miało miejsce w dniach od 4 do 16 grudnia. Do udziału w akcji organizatorzy serdecznie zapraszają każdego – można bowiem pomagać nie tylko indywidualnie, ale także wspólnie z całą rodziną, przyjaciółmi lub znajomymi.

Po zebraniu wszystkich upominków, na kilka dni przed Wigilią, zostaną one przekazane wraz z najlepszymi świątecznymi życzeniami do podopiecznych Fundacji.

– Grudzień dla wielu z nas, to najprzyjemniejszy miesiąc w roku, który kojarzy się ze spotkaniami rodzinnymi, ciepłem, pięknie przystrojoną choinką i prezentami. Wśród nas są jednak osoby, dla których jest to czas szczególnie trudny. W pogoni za niedoścignionym ideałem Świąt i związanymi z nimi przygotowaniami często o tym zapominamy. Organizując tę akcję chcemy, aby na moment każdy z nas trochę zwolnił, by dostrzec potrzebujących, dla których ten okres jest wyjątkowo trudny. Cieszymy się, że akcja zostanie zrealizowana z Fundacją Anny Dymnej i jesteśmy przekonani, że wszyscy krakowianie chętnie zaangażują się w świąteczną pomoc – mówi Beata Jankowska, dyrektor Galerii Kazimierz.

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” powstała w 2003 roku. Jej głównym celem jest pomoc dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną.