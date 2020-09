Galeria Klif dla zdrowia

Mammobus stanie na parkingu przy Galerii Klif. Z bezpłatnych badań w ramach wydarzenia mogą skorzystać kobiety w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanej mammografii lub otrzymały pisemne skierowanie do przeprowadzenia kolejnej mammografii po 12 miesiącach i nie miały zdiagnozowanej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

- Rak piersi jest najczęściej występującą chorobą nowotworową wśród kobiet. W Polsce rocznie co dziewiąta kobieta boryka się z diagnozą. Dziś można śmiało powiedzieć, że jest to choroba wyleczalna, ale najważniejsza jest profilaktyka i zgłaszalność na badania przesiewowe. Wcześnie wykryte zmiany dają o wiele większe szanse na powrót do całkowitego zdrowia i normalności, a samo leczenie nie musi być też okaleczające - mówi Magdalena Kardynał, prezes “Fundacji OmeaLife Rak piersi nie ogranicza”, a także laureatka w konkursie Galerii Klif “Z miłości do Gdyni”. - Ważne jest, żebyśmy miały świadomość, wiedzę i poddawały się regularnym badaniom, w tym mammograficznym. Świetnie, że pomimo pandemii covid-19 i obostrzeń z tym związanych mammobusy po raz kolejny pojawią się na ulicach Gdyni. Ważne jest to, aby pacjenci nie bali się bardziej sytuacji związanej z pandemią niż raka i zadbali o swoje bezpieczeństwo.

Jak przygotować się do badania? Wykonując mammografię nie ma potrzeby specjalnego przygotowania się do badania. Warto jednak pamiętać o kilku aspektach. Dla komfortu najlepiej zgłosić się na badanie w dwuczęściowym ubraniu. Przed badaniem nie powinno używać się dezodorantów, balsamu ani kremu. Należy zabrać ze sobą wyniki poprzednich badań mammograficznych.

Badanie przeprowadzone zostanie w ramach programu finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia mającego na celu wczesne wykrywanie raka piersi.

- Wszyscy wiemy, jak ważne są badania profilaktyczne - mówi Mariola Rogóż, dyrektor Galerii Klif w Gdyni. - Cieszę się, że nasze klientki będą mogły skorzystać z usług mammobusa. To dla nich duże ułatwienie, nie muszą specjalnie odwiedzać placówki medycznej.

W Galerii Klif klientki mogą znaleźć ofertę salonów z bielizną, które oferują usługi brafittingu, czyli indywidualnego doboru biustonosza. Są to m.in. salon Chantelle oraz Intimissimi. Dobrze dobrany biustonosz wpływa nie tylko na względy estetyczne, ale również zdrowotne. Nieprawidłowo wybrany biustonosz może powodować m.in. otarcia czy problemy z kręgosłupem.