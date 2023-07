Galeria Klif w Gdyni stworzyła unikalną na polskim rynku przestrzeń, w której klienci mogą skorzystać z wyjątkowej formy zakupów.

W specjalnie przygotowanym sklepie pod nazwą Boutique Klif znajdują się wyselekcjonowane z całej oferty galerii ubrania i dodatki, które można kupić z pomocą profesjonalnych stylistów.

Projekt Boutique Klif to jeden z kolejnych innowacyjnych sposobów, w którym Klif wspiera swoich najemców.

Koncepcja Boutique Klif opiera się przede wszystkim na wsparciu sprzedaży najemców.

To dodatkowy sklep w galerii, otwierany raz w miesiącu, w którym najemcy mogą bezpośrednio zaprezentować swoje produkty. To tutaj klient może zrobić zakupy z profesjonalnymi stylistkami, z którymi umawia się wcześniej poprzez stronę internetową galerii. Wszystko odbywa się w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania kilku sklepów. Dzięki temu klient zyskuje na czasie, kupując produkty wielu marek w jednym sklepie, a produkty najemców sprzedają się na zasadzie up-sellingu.

Koncepcja BOUTIQUE KLIF opiera się przede wszystkim na wsparciu sprzedaży naszych najemców. Stworzyliśmy miejsce, które ma za zadanie prezentować ich produkty w nowym miejscu, poza ich sklepem. Dzięki temu zyskują dodatkową ekspozycję i promocję. Z kolei klienci dowiadują się jak ciekawie połączyć produkty z różnych sklepów i stworzyć z nich oryginalną stylizację – mówi Beata Górska-Bogdan, Marketing Manager w Galerii Klif.

Galeria zorganizowała już cztery edycje „BOUTIQUE KLIF”, a każde kolejne wydarzenie cieszy się coraz większą popularnością. Do tej pory z jego oferty skorzystało ponad 400 osób. Butik notuje również bardzo dobre wyniki obrotu, które wyraźnie rosną z edycji na edycję.

Formuła „BOUTIQUE KLIF” nie ogranicza się tylko do działań stacjonarnych na terenie galerii. Przygotowane stylizacje są wcześniej publikowane na stronie internetowej, a w godzinach otwarcia butiku prowadzone są live’y, na których prezentowane są dostępne ubrania. Dodatkowo do projektu zaangażowane zostały również stylistki ze Słupska i Gdańska, które zapraszają do zakupów w butiku. Wydarzenie jest również okazją do zapisania się do ekskluzywnego programu lojalnościowego Klifu „Premium Club”.

Kolejna długo wyczekiwana edycja BOUTIQUE KLIF odbędzie się już 12 sierpnia. Do końca roku Galeria Klif planuje zrealizować jeszcze co najmniej 3 wydarzenia.

Do tej pory w projekcie wzięli udział m.in. Apia, BIZUU, Emanuel Berg, Femestage Eva Minge, Jungle Chic, Liu Jo, Makalu, Marella, Max Mara, Monnari, Niumi Clothes, Optical Christex, Patrizia Aryton, Patrizia Pepe, Petit Bateau, Robert Kupisz, Ryłko, Sinsay, Solar, Superdry, Taranko, Tatuum, Tommy Hilfiger, United Colors of Benetton, Wittchen.

