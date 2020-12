Galeria Klif namawia do wsparcia gastronomii akcją "Nie gotuję"

Galeria Klif w Gdyni przygotowała dla swoich klientów... prezenty. Zachęca też do zamawiania świątecznych potraw, co nie tylko oszczędzi czas, ale i wesprze właścicieli punktów gastronomicznych, którzy ucierpieli w wyniku lockdownu. Przed nami ostatnia w tym roku niedziela handlowa, a więc dodatkowy dzień na zakup prezentów.

W przedświąteczny weekend, czyli od 18 do 20 grudnia, odbędzie się akcja "Prezenty za udane zakupy", w ramach której Galeria Klif przygotowała upominki dla swoich klientów. W zamian za zakupy zrobione w Klifie w dniach 18-20 grudnia w godzinach 10:00-19:00 będzie można otrzymać atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz karty podarunkowe do wykorzystania w salonach galerii. Warunkiem odebrania nagrody jest rejestracja dowodu zakupu w stanowisku konkursowym. Minimalna wartość na jednym paragonie musi wynieść 300 zł, a liczba nagród jest ograniczona.

Wianki i czekoladki, do tego ważna akcja

Robiąc zakupy w Klifie w dniach 21-23 grudnia będzie można otrzymać świąteczny wianek od Pracowni Florystycznej Narcyz lub pyszne belgijskie czekoladki. Do rozdania będzie aż 99 świątecznych wianków i 150 czekoladek. Dekoracje będą do otrzymania za paragon o minimalnej wartości 200 zł. Czekoladki będzie można odebrać przy zakupie karty podarunkowej Klif o minimalnej wartości 200 zł.

Cały czas trwa akcja "Nie gotuję - kupuję w Klifie", której celem jest wsparcie punktów gastronomicznych zlokalizowanych w centrum. Do 24 grudnia za zakupy za minimum 200 zł zrobione w Galerii Klif można otrzymać voucher o wartości 20 zł do wykorzystania w strefie gastronomicznej do końca roku.