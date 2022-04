Galeria Klif oficjalnym partnerem stowarzyszenia „Orłowo przy plaży”

Galeria Klif jest partnerem Stowarzyszenia „Orłowo przy plaży”.

Centrum handlowe będzie zachęcać klientów do aktywności fizycznej.

Gdyńska galeria zacznie od wypożyczalni sprzętu do żeglowania.

Orłowska plaża cieszy się wielką sympatią spacerowiczów, entuzjastów letniego wypoczynku i sportów wodnych. Nic w tym dziwnego, skoro należy do jednej z najpiękniejszych polskich plaż, w dodatku oferuje wiele dodatkowych możliwości, jak liczne okoliczne restauracje, przedstawienia na Scenie Letniej Teatru Miejskiego i możliwość zrobienia zakupów w pobliskiej Galerii Klif.

W tym roku pojawi się na niej dodatkowa atrakcja – możliwość spędzania wolnego czasu w bardziej aktywny sposób - pływając m.in. na SUPach, kajakach czy żaglówkach, z możliwością nauki od podstaw pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Od maja do końca września, przy ul. Balladyny 3, czynna będzie jedyna w Gdyni wypożyczalnia sprzętu wodnego, prowadzona przez Stowarzyszenie „Orłowo przy plaży”, którego oficjalnym partnerem została Galeria Klif.

SUPer zniżki dla klientów Klifu

Każdy klient galerii Klif, który w okresie od początku maja do końca września zrobi w niej zakupy na kwotę co najmniej 100 zł na jednym paragonie, będzie mógł skorzystać z 20 proc. zniżki w wypożyczalni Stowarzyszenia “Orłowo przy Plaży”. Z oferty będzie można skorzystać w ciągu 7 dni od daty zakupu, zamieszczonej na paragonie. Każdy kolejny rachunek na kwotę co najmniej 100 zł to kolejna okazja do pływania po Bałtyku za niższą cenę.

Oprócz łódek w ofercie wypożyczalni znajdują się także kilkuosobowe kajaki (które dają doskonałą okazję do wspólnego spędzenia czasu rodzinom, parom i grupom przyjaciół), deski surfingowe, pontony, kapoki, pianki i najpopularniejsze

Wypożyczalnia rusza już na początku maja i będzie czynna w godzinach od 8.30 do 18.00. Przez pierwsze dwa miesiące (maj-czerwiec) będzie czynna tylko w soboty i w niedziele, w wakacje codziennie a we wrześniu ponownie tylko w soboty i w niedziele.