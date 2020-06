Galeria Klif podsumowuje miesiąc po otwarciu

Powrót do normalnego funkcjonowania był dla wielu sklepów w gdyńskim Klifie dużą niewiadomą, jednak już w ostatnim tygodniu maja Galerię Klif odwiedziło 65 proc. liczby dotychczasowych klientów. Galeria wdrożyła wszystkie zalecenia sanitarne oraz na bieżąco monitoruje i przestrzega norm związanych z higieną. Klienci wracają, a najemcy ostrożnie, ale z optymizmem, patrzą w przyszłość.

Od 4 maja Galeria Klif sukcesywnie wraca do trybu działalności, jaki klienci pamiętają sprzed pandemii. Otwarte są sklepy odzieżowe, sportowe, z wyposażeniem wnętrz, punkty usługowe, strefa gastronomiczna a od 6 czerwca otworzy się Calypso Fitness. Właściciele sklepów zdają sobie sprawę, że na powrót do 100% odwiedzalności i obrotów sprzed rządowych obostrzeń przyjdzie jeszcze trochę poczekać, ale doceniają dotychczasowe działania galerii w zakresie zapewnienia poczucia bezpieczeństwa im oraz klientom.

Klienci bardziej zdecydowani

- Ponowne otwarcie naszego salonu w Galerii Klif było niewiadomą - mówi Aleksandra Joachimowska, współwłaścicielka Salonu Optical Christex. - Po blisko miesiącu, mogę powiedzieć, iż większość naszych obaw okazała się nieuzasadniona. Nasi klienci z Trójmiasta i okolic są i chętnie do nas zaglądają. Widać, że czują się bezpiecznie.

Zdaniem Aleksandry Jachimowskiej pandemia nie zmieniła przyzwyczajeń klientów, ale spowodowała, że decyzje podejmowane są szybciej.

- Nasz salon jest nastawiony na klienta premium, który jest zainteresowany zakupem produktów luksusowych, z najwyższej półki. Koszyk zakupowy jest podobny do tego sprzed pandemii. Są to zarówno produkty niezbędne, jak okulary korekcyjne czy okulary przeciwsłoneczne lub kolejna para okularów - dla sprawienia sobie przyjemności. Część klientów stała się bardziej konkretna. Szybciej podejmują decyzje. Jest również mniej klientów starszych wiekiem oraz przyglądających się ofercie.

Podobnego zdania jest Aleksandra Gliwińska, właścicielka kawiarni Nice Ice:

- W zależności od dnia odwiedza nas około 30-50% klientów z czasów przed pandemią. Są szczęśliwi, że mogą wrócić do naszej kawiarni. Czują się bezpiecznie. Nie zauważyłam, by klienci bardziej zwracali uwagę na ceny lub zamawiali mniej. Przez pierwsze dwa tygodnie odwiedzały nas tylko rodziny lub pojedyncze osoby – było to związane z przepisami. Na szczęście można się już spotykać z przyjaciółmi i znajomymi w kawiarniach, liczymy więc na zwiększenie liczby naszych gości – mówi Gliwińska.

Na zwiększenie liczby gości - zwłaszcza turystów - liczy także Aleksandra Jachimowska.

- Praktycznie jedynym problem jest brak turystów, którzy generowali znaczny przychód w okresie wiosenno-letnim - mówi współwłaścicielka Optical Christex. - Mamy nadzieję, że wkrótce i to się zmieni.

