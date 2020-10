Galeria Klif z wystawą "Zanim powstał Klif"

Galeria Klif, najstarsza gdyńska galeria handlowa, świętuje swoje 24 urodziny. Z tej okazji, oprócz licznych atrakcji, które galeria przygotowała dla swoich klientów, otwarta została wystawa zdjęć obrazujących przemiany na terenach sąsiadujących z galerią. Ekspozycja "Zanim powstał Klif" powstała we współpracy z Muzeum Miasta Gdyni i będzie dostępna do końca grudnia.

Wystawa "Zanim powstał Klif" to kolekcja fotografii, przedstawiających zmiany, które na przestrzeni dekad zaszły na terenach sąsiadujących z Galerią Klif. Jest to pierwsza wystawa Muzeum Miasta Gdyni, pokazująca korzenie tej najbardziej gdyńskiej galerii handlowej. Wystawa jest także świadectwem zmian dzielnicy Gdynia-Orłowo.

Podróż w czasie

Archiwalne zdjęcia pokazują m.in. dawne przejście graniczne pomiędzy Gdynią a Wolnym Miastem Gdańsk, zabudowania dawnego majątku Kolibki, wzgórza w okolicy ul. Spółdzielczej czy też nieistniejące dziś obiekty takie jak orłowskie Kino Neptun.

- Wystawa pokazuje także zmiany, jakim uległo Orłowo - komentuje Michał Miegoń, kurator wystawy z Muzeum Miasta Gdyni. - To prawdziwa podróż w czasie i nie lada gratka dla fanów Orłowa. Wydruki zdjęć opatrzone są komentarzami historyków, dzięki czemu możemy dosłownie przenieść się w czasie.

Budynek galerii powstał w miejscu w którym funkcjonowała giełda samochodowa, a wcześniej giełda warzywno-owocowa oraz ogródki działkowe. Nie było to piękne miejsce. Galeria Klif całkowicie zmieniła tu krajobraz. Warto przypomnieć, że w uroczystym otwarciu Galerii Klif, które miało miejsce 1 października 1996 r., uczestniczyła m. in. królowa Norwegii Sonja. Swą nazwę Galeria Klif otrzymała rok wcześniej - był to efekt konkursu współorganizowanego przez inwestora z "Dziennikiem Bałtyckim". Na wystawie, która mieści się na parterze Galerii Klif, można obejrzeć 17 fotografii z tamtych lat.

- Gdynia zmieniła się na naszych oczach. Dzięki ekspozycji możemy zobaczyć, jak nasza galeria wkomponowała się w otoczenie - mówi Mariola Rogóż, dyrektor Galerii Klif. - Współpraca z Muzeum Miasta Gdyni rozwija się. Trwająca wystawa "Zanim powstał Klif" znajduje się w wydzielonej części na parterze Galerii Klif. Zdjęcia wyeksponowane są w taki sposób, by oglądający mieli komfort oraz przestrzeń do ich podziwiania.