Galeria Krakowska rusza z akcją skierowaną do osób, które nie rozstają się z telefonem, a krótkie filmiki wrzucane do sieci to ich specjalność.

"Nakręć się na ... więcej" to nowa akcja Galerii Krakowskiej.

Od 3 do 5 listopada trzeba zrobić zakupy w Galerii Krakowskiej za min. 50 zł na jednym paragonie i wejść do świata pełnego niesamowitych efektów. "Nakręć się na ... więcej" to nowa akcja Galerii Krakowskiej. Galeria oferuje więcej spektakularnych doświadczeń i sporą dawkę naprawdę niezłej zabawy! Od 3 do 5 listopada trzeba zrobić zakupy w Galerii Krakowskiej za min. 50 zł na jednym paragonie i wejść do świata pełnego ruchu, kolorów i niesamowitych efektów. Trzeba tylko pozować, skakać i tańczyć, a kamery zarejestrują każdy ruch, tworząc film z klientem Galerii w roli głównej! Gotową animację Galeria wyśle na podany e-mail – można ją oglądać wiele razy i pokazywać znajomym. Czytaj więcej Galeria Krakowska i włoskie smaki FreezeMe360 to nie tylko technologia rodem z filmów SF, to przede wszystkim moc niezapomnianych wrażeń i kapitalna impreza! Punkt Obsługi Akcji znajduje się w Hali Grodzkiej na poziomie -1 i jest czynny w godz. 10.00–20.00.

