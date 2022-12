Galeria Krakowska przygotowała wiele atrakcji związanych z okresem okołoświątecznym.

Wspólnie spędzone chwile w rodzinnej atmosferze pośród atrakcji Galerii Krakowskiej sprawią, że czas będzie przyjemniejszy.

Umocnieni tymi chwilami możemy uszczęśliwić również tych, którzy potrzebują pomocy.

Akcja „Podziel się ciepłem” pozwala na przekazanie darów na rzecz potrzebujących wsparcia w trudnym okresie zimy.

Przed wejściem do Galerii Krakowskiej na placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego trwa bożonarodzeniowy jarmark, który zaspokoi podniebienie niejednego smakosza. Zainteresowani aktywnością fizyczną obok stoisk znajdą również lodowisko z możliwością wypożyczenia sprzętu. Na odwiedzających Galerię Krakowską w dniach 9-11.12 i 16-18.12 czekają Śnieżynki, które podzielą się z przybyszami smakowitymi pierniczkami. Trafić na te wyjątkowe smakołyki można w grudniu w godz. 14-20 w piątki oraz 11-18 w soboty i niedziele.

Na odwiedzających Galerię Krakowską czekać będzie Mikołaj i Śnieżynka.

To nie jedyne zimowe atrakcje, jakie czekają na Klientów Galerii. W dniach 9-11 grudnia za zakupy za kwotę min. 150 zł kupujący otrzymują w prezencie fantastyczną mini-choinkę. Aby dostać świąteczne drzewko, wystarczy udać się z paragonem i zarejestrować go na stanowisku akcji umieszczonym na poziomie 0 (naprzeciwko Punktu Informacji).

Atrakcje w Galerii Krakowskiej.

Z kolei na poziomie -1 Galerii Krakowskiej na najmłodszych Klientów czeka niesamowita kraina Winterland. Piękny pejzaż składający się z igloo, tajemniczego zamku oraz zimowego tronu czy obecność misi polarnych gwarantowane!

Spędzanie czasu w Galerii Krakowskiej to nie tylko oferta wyjątkowych marek zgromadzonych w jednym miejscu, ale również okazja do wspólnego przeżycia emocjonujących wydarzeń, jakie towarzyszą okresowi okołoświątecznemu. Warto przyjść i skorzystać z tych nieocenionych chwil – mówi Jarosław Szymczak, Dyrektor Galerii Krakowskiej.

Kraina Winterland.

Wisienką na galeryjnym torcie jest jednak coś, czego nie da się kupić. To okazja do podzielenia się darami z osobami potrzebującymi. W poniedziałek, 12.12 rusza akcja „Podziel się ciepłem” zachęcająca do przyniesienia będących w dobrym stanie zimowych kurtek, płaszczy, swetrów, spodni, czapek i rękawiczek – damskich i męskich. Zebrane do 18.12 ubrania Galeria Krakowska przekaże Przytulisku dla Bezdomnych Mężczyzn i Przytulisku dla Bezdomnych Kobiet, prowadzonych przez braci i siostry Albertynki. Akcja dobroczynna która rozpoczęta została w zeszłym roku, jest akcją NADZIEI. Wydawać się może, że dawanie jest prostą rzeczą, ale dawać trzeba umieć aby nie urazić drugiej osoby.

Dziękujemy za wszelkie ubrania, które na zimę są dla osób bezdomnych bardzo potrzebne – podkreśla br. Pio Rafał Stróżyński, odpowiedzialny za Przytulisko Świętego Brata Alberta w Krakowie.

W trakcie zeszłorocznej edycji akcji „Podziel się ciepłem” w Galerii Krakowskiej udało się zebrać 25 kartonów wypełnionych ponad 550 sztukami zimowej odzieży, którą przekazano potrzebującym. W tym roku czas na nowy rekord, dary będą zbierane na poziomie 0, naprzeciwko Punktu Informacji.

To wspaniała inicjatywa uwrażliwiająca otwarcie się na drugiego Człowieka, zwłaszcza Tego, który doświadcza kryzysu bezdomności. Zeszłoroczna akcja była dla nas - Przytuliska, bardzo ważna i pomocna szczególnie w tym okresie zimowym i przedświątecznym, kiedy osoby zgłaszające się do nas potrzebują ciepłych ubrań i poczucia, że „ktoś o nich myśli” - dodaje s. Agnieszka Konefał z Przytuliska Świętego Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet.

Lodowisko przed Galerią Krakowską.

Jarmark bożonarodzeniowy na Placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego trwa do Wigilii. Rozdawanie pierniczków przez Śnieżynki odbywa się w dniach 9-11.12

i 16-18.12, w piątki w godz. 14-20, w soboty i niedziele od 11 do 18. Lodowisko czynne jest do końca lutego od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 do 21.30, w niedziele od 9.00 do 21.00. Wejście według cennika. Zimowa kraina Winterland zaprasza w godzinach otwarcia Galerii do 23.12, wstęp wolny. Choinki za zakupy rozdawane będą w dniach 9-11.12, a akcja „Podziel się ciepłem” odbędzie się w dniach 12-18.12.

