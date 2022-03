Galeria Krakowska stawia na sport

Na klientów Galerii Krakowskiej czekają nowości. Dwie marki sportowe – Adidas i New Balance - otworzyły ponownie swoje salony po gruntownej przemianie, a do grona najemców dołączyła Puma. Sklepy te w sumie zajmują 700 mkw.

- Galeria Krakowska może pochwalić się bogatą i różnorodną ofertą modową, którą nieustannie rozwija. Bardzo nas cieszy rozszerzenie segmentu sportowego Galerii o tak prestiżowe i lubiane marki, jakimi są Puma oraz Adidas i New Balance, których salony otworzyły się ponownie po relokacji. Wszystkie trzy brandy są synonimami jakości, rozpoznawalności i sympatii klientów na całym świecie - mówi Jarosław Szymczak, dyrektor Galerii Krakowskiej. - Wiemy, że nowo otwarte salony cieszą się dużą popularnością wśród naszych klientów, co nas zupełnie nie dziwi - w końcu są to ukochane przez wielu marki, a wiosna sprzyja podejmowaniu aktywności fizycznej – dodaje Jarosław Szymczak.

Salon New Balance jest obecny w Galerii Krakowskiej od kilkunastu lat, niedawno zaś przeszedł gruntowną przemianę i otworzył się w nowej lokalizacji o ponad dwukrotnie powiększonej powierzchni, wynoszącej obecnie prawie 220 mkw. Relokowany salon wyróżnia nie tylko znacznie większa przestrzeń, ale także odświeżony koncept wystroju i zupełnie nowa strefa VIP z ikonicznymi produktami MADE, pochodzącymi z limitowanych edycji amerykańskich i brytyjskich. Buty ze strefy VIP są mocno limitowane oraz ręcznie produkowane w fabrykach w USA oraz UK z najwyższej jakości materiałów.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

New Balance ma 63 sklepy w Polsce, z czego 3 w Krakowie. Salon New Balance znajduje się w Galerii Krakowskiej na poziomie +1.

Adidas, ponownie otwarty po gruntownym remoncie, został zaprojektowany zgodnie z założeniami najnowszego konceptu - Stadium. Powierzchnia sklepu to ponad 350 mkw. Podróż po sklepie została wzbogacona o liczne rozwiązania digitalowe, w tym w pierwszy w Polsce ekran znajdujący się w witrynie sklepowej, który został stworzony z elastycznych pasów LEDowych – umożliwiają one formowanie różnych kształtów oraz wyświetlanie treści w najwyższej jakości. Dodatkowo w sklepie znajduje się strefa poświęcona tematyce zrównoważonego rozwoju. W sklepie umieszczono również strefę relaksu.

Adidas znajduje się na poziomie +1 w Galerii Krakowskiej.

Nowinka w portfolio Galerii Krakowskiej - Puma - jest jedną z wiodących marek sportowych, zajmującą się projektowaniem, rozwijaniem, sprzedażą i promocją obuwia, odzieży i akcesoriów sportowych. Powierzchnia nowo otwartego sklepu w Galerii Krakowskiej to 101,5 mkw.

Salon Puma znajduje się na poziomie -1 w Galerii Krakowskiej.