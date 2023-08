Do grona najemców podwarszawskiej Galerii Łomianki dołącza marka Maxi Zoo, która zajęła przestronny lokal o powierzchni 577 mkw.

Od 16 sierpnia klienci obiektu mogą odwiedzać pierwszy w mieście sklep dla zwierząt o tak różnorodnej i wszechstronnej ofercie.

Za współpracę z najemcami Galerii Łomianki odpowiada zespół Nhood Services Poland.

Właścicielem obiektu jest Ceetrus Polska.

Klienci odwiedzający podwarszawską Galerię Łomianki mogą robić wygodne zakupy dla całej rodziny w kilkudziesięciu salonach z modą i obuwiem, drogeriach, księgarniach oraz sklepach z elektroniką i elementami wyposażenia wnętrz, a także w licznych punktach usługowych. Od 16 sierpnia klienci Galerii Łomianki mogą robić zakupy w sklepie Maxi Zoo.

Maxi Zoo w Łomiankach. Fot. Mat. pras.

Uważnie analizujemy potrzeby klientów naszego obiektu i zapraszamy do współpracy nowe marki, dzięki którym wzbogacimy naszą ofertę handlową. Wielu mieszkańców Łomianek ma zwierzęta domowe, dlatego jestem przekonana, że w nowym sklepie Maxi Zoo znajdą wiele produktów i akcesoriów dla swoich pupili oraz skorzystają z profesjonalnych porad personelu – mówi Agnieszka Małysa-Bartos, manager ds. zarządzania nieruchomościami Galerii Łomianki.

W nowo otwartym sklepie Maxi Zoo klienci mogą znaleźć produkty potrzebne na co dzień do żywienia i pielęgnacji domowych zwierząt. Oferta sklepu obejmuje ponad 8 tys. produktów znanych firm w przystępnych cenach oraz artykuły marek dostępnych wyłącznie w sieci Maxi Zoo na przykład: Premiere, Select Gold, Real Nature czy Dogs Creek. W Maxi Zoo można kupić również specjalistyczne karmy dla zwierząt z problemami zdrowotnymi i wybrane produkty OTC a także różnego rodzaju akcesoria niezbędne, by zapewnić dobrostan pupilom. Pracownicy sklepu chętnie odpowiedzą na pytania i służą wsparciem w wyborze odpowiedniego produktu oraz fachową wiedzą.

Sklep Maxi Zoo. Fot. Mat. pras.

Sieć specjalistycznych sklepów dla zwierząt Maxi Zoo jest obecna w Polsce od 2012 roku i aktualnie obejmuje blisko 100 lokalizacji na terenie całego kraju. W sklepach sieci Maxi Zoo nie sprzedaje się zwierząt. Od grudnia 2019 roku sieć prowadzi także sprzedaż online. W 2021 roku Maxi Zoo Polska po raz siódmy zdobyło tytuł „Najlepszy sklep stacjonarny” w konkursie TOP FOR DOG stając się ponownie numerem 1 wśród sklepów dla zwierząt oraz po raz pierwszy otrzymało nagrodę za najlepszą inicjatywę społeczną „Przyjaźń Łączy – Wspólnie dla Zwierząt” za akcję z bransoletką. Od początku działalności w Polsce Maxi Zoo angażuje się w szereg akcji charytatywnych oraz pomaga bezdomnym zwierzętom. Współpraca ze schroniskami, wolontariat, wsparcie odpowiedzialnej adopcji, współpraca z GOPR, OTOP czy Strażą dla Zwierząt to wybrane działania CSR firmy w Polsce.

Sklepy sieci Maxi Zoo są obecne również w obiektach należących do Ceetrus Polska, którymi zarządza zespół Nhood Services Poland. Z ich oferty mogą korzystać klienci Centrum Handlowego Auchan Bielany koło Wrocławia, Centrum Handlowego Auchan Gliwice, a od połowy sierpnia 2023 roku – klienci podwarszawskiej Galerii Łomianki.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl