Galeria Madison postawiła na długoterminowe wsparcie najemców

- Szukaliśmy rozwiązania, które jednocześnie wesprze wszystkich najemców, ale w szczególny sposób zwróci uwagę klientów na naszą strefę Madison Food Zone – mówi Katarzyna Łaszkiewicz, Marketing Manager GH Madison. Potrzebowaliśmy pozytywnego motywu przewodniego, na którym moglibyśmy oprzeć całoroczną komunikację. Motywu łączącego wszystkich – tak klientów jak i najemców. Po długich naradach i telekonferencjach z naszą agencją Bee Studio opracowaliśmy spójny, całoroczny koncept wspierający sprzedaż w całej Galerii, oparty na motywie kuchni i gotowania - dodaje

Wszystkie zaplanowane na 2021 rok akcje mają jeden cel – intensywne wsparcie sprzedaży oraz jeden wspólny mianownik – kulinaria.

Po pierwsze, galeria zdecydowała się kontynuować ubiegłoroczną akcję „Masz to na widelcu”, w której zakupy premiowane są voucherami do restauracji i kawiarni. W 2020 roku bony rozdawano w pierwszą i ostatnią środę miesiąca. W 2021 roku akcję zaplanowano na wszystkie środy roku. Mimo częściowego lock-downu, projekt ruszył już w styczniu, a klienci za zakupy odbierali vouchery do Costa Coffee. W lutym partnerem akcji została Pizza Hut Express, w marcu Cukiernia Sowa. Na bony do strefy gastronomicznej nigdy nie brakuje chętnych. Długi termin ważności vouchera i zmieniające się co miesiąc restauracje to gwarancja atrakcyjności nagrody i realne wsparcie gastronomi.

W 2020 roku sporo czasu przesiedzieliśmy w domu, a patrząc na relacje w mediach społecznościowych - spędziliśmy ten czas głównie w kuchni lub oglądając filmy. Madison połączył obie te rzeczy i w promocji akcji pro-sprzedażowych postawił na videomarketing. Na początek roku zaplanowano videoblog z poradnikowymi filmami kulinarnymi „Madison od kuchni”, w których najemcy Galerii dzielą się radami i przepisami. Costa Coffee uczy latte art, Pizza Hut jak zrobić wyśmienitą pizzę a Cukiernia Sowa zdradza patenty na babę wielkanocną. Do zabawy zapraszani są także klienci, którzy w social mediach ujawniają swoje kuchenne sekrety i wygrywają nagrody związane z gotowaniem. Natomiast wiosną pojawią się filmy promujące kolejną akcję pro-sprzedażową: „Kupujesz-zyskujesz”.

Pewne grono konsumentów wciąż woli spędzać na zakupach jak najmniej czasu. Dla nich powstał specjalny projekt online, dzięki któremu klienci Galerii będą mogli zapoznać się z ofertą sklepów nie wychodząc z domu. Z początkiem wiosny w Magazynie „Madison ON-line” dostępnym na stronie internetowej prezentowane będą ciekawe „perełki” wytropione w salonach Galerii. Dodatkowo, najemcy mogą samodzielnie kształtować zawartość Magazynu dodając swoje produkty do galerii „wytropionych” ofert. Działania online uzupełnia usługa Click&Collect.