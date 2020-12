Galeria Malta apartamentowcem?

Według informacji Radia Poznań trwają prace nad miejscowym studium zagospodarowania przestrzennego, co ma pozwolić zmienić dotychczasowy charakter Galerii Malta, na przykład na apartamentowiec - czytamy na portalu epoznan.pl.

Miejski architekt Piotr Sobczak przyznaje, że co jakiś czas odbywają się rozmowy z osobami, które mają pomysły na to miejsce. Miasto właśnie pracuje nad zmianą studium, co jest warunkiem, żeby w tym miejscu pojawiła się inna funkcja niż obiekt wielko powierzchniowy.