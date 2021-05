Galeria Maxim będzie większa

Istniejąca galeria handlowa zostanie zmodernizowana tak aby tworzyć spójny projekt z dobudowywanym do niej parkiem handlowym.

W Galerii Maxim na powierzchni najmu ponad 10 tys. mkw. znajdzie się ok. 35 sklepów, supermarket spożywczy, klub fitness oraz kawiarnie i punkty usługowe. Do dyspozycji klientów zostanie oddany parking na ok 250 miejsc.

Galeria zlokalizowana jest w centrum Legionowa przy ulicy Siwińskiego, w pobliżu Urzędu Miasta, przy największym targowisku miejskim i w otoczeniu osiedli mieszkaniowych.

Inwestorem obiektu jest spółka PIR sp. z o.o., a za koncepcję komercyjną i wynajem odpowiada firma Mallson Polska.

