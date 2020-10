Galeria Metropolia powiększa grono najemców

Do prężnie rozwijającej się strefy rozrywkowej Galerii Metropolia dołącza nowy najemca Skate Care Skatepark oraz sklep ze specjalistycznym sprzętem Neptun Skateshop.

Nowy najemca zlokalizowany będzie na drugim piętrze Galerii Metropolia. Miejsce dedykowane jest zarówno dla osób stawiających pierwsze kroki na deskorolce jak i dla zaawansowanych skaterów.

Skate Care to zespół wieloletnich użytkowników skateparków, wychowujących się na terenie Trójmiasta, w duchu miłości do sportu i fascynacji deskorolką. Celem ich przedsięwzięcia jest stworzenie wyjątkowego miejsca spotkań dla zafascynowanych jazdą na deskorolce, poszukiwanie młodych talentów i integrowanie wszystkich „zajawkowiczów”. Przez wiele lat we współpracy ze słynną marką Bryggeriet zdobywali oni doświadczenie na rynku skandynawskim, budując, naprawiając i konserwując skateparki drewniane jak i betonowe.

W skateparku znajdziemy między innymi takie elementy jak:

- Bowl ze specjalnie dobranym kątem, który sprzyja nauce tricków i daje radość z jazdy zarówno początkującym jak i zaawansowanym użytkownikom,

- Mini rampę, która w połączeniu z bowlem ma pobudzić kreatywność odwiedzających skaterów,

- Sekcję street, która jest przystosowana do nauki jazdy na deskorolce i bezpiecznego wykonywania pierwszych trików.

W Skateparku funkcjonować będzie także profesjonalna szkółka jazdy na deskorolce. W ofercie znajdziemy zajęcia indywidualne oraz grupowe, które prowadzone będą przez doświadczonych trenerów.

Na miejscu będzie również możliwość wypożyczenia najlepszej klasy sprzętu deskorolkowego, w tym kasków i ochraniaczy.

Dodatkowo w nowo powstałej strefie w Galerii Metropolia, swoje wielkie otwarcie, świętować będzie sklep Neptun Skateshop.

W ofercie sklepu znajdziemy szeroki wybór sprzętu skateboardingowego najlepszych światowych marek, w którego wyborze pomoże profesjonalna obsługa.

Oficjalne otwarcie strefy odbędzie się 3 października o godzinie 10:00.

W tym dniu na gości czekać będzie wiele atrakcji m.in: bezpłatne lekcje jazdy dla najmłodszych, wolna przestrzeń dla doświadczonych skaterów oraz BOWL CONTEST dla najlepszych.