Galeria Metropolia z największą Strefą Rozrywki w Polsce Północnej

Wśród atrakcji Strefy znajdują się m.in. największa kręgielnia w Polsce Północnej (która niedawno zdobyła tytuł najpiękniejszej kręgielni na świecie, zdobywają nagrodę BJI Architecture & Design Awards)

centrum dla fanów e-sportu stworzone przez znaną w świecie gamingu markę Kinguin

największy food hall w Trójmieście z ponad 20 różnorodnymi konceptami gastronomicznymi, gdzie znajdziemy kuchnie z całego świata, 4 barami, sceną i wagonem SKM

największą arenę laser tag w Polsce, o nazwie LASER WARS. Arena w swojej ofercie ma aż 4 piętra, które znakomicie wprowadzają trudności i dzięki nim sama gra staje się jeszcze bardziej ciekawsza

szkołę tańca SIEMANKO, które obecnie powiększyło swoją powierzchnie na poziomie -1. W swojej ofercie mają zajęcia grupowe oraz indywidualne- każdy znajdzie coś dla siebie. Organizowane są tam także maratony taneczne, które są niezwykłym wydarzeniem dla tańcerzy.

gokarty do driftu CRAZY CART, ponad 1000mkw. sali zabaw dla najmłodszych HONOLULU, kino Helios, wewnętrzny skate park ze szkołą deski i centrum fitness TONEZONE.

- Strefa Rozrywki przeznaczona jest dla osób, które poszukują atrakcji solo, a także większych oraz mniejszych grup. Atrakcji nie zabraknie dla rodzin z dziećmi, grup znajomych, a także par, które poszukują miejsca na kreatywną randkę. To miejsce zarówno dla mieszkańców, jak i turystów - w słoneczne dni mogą odpoczywać w strefie chillu na dachu Galerii, a w deszczowe dni korzystać ze wszystkich atrakcji w środku Galerii Metropolia - mówi Paulina Kulaszewska, która odpowiada za marketing Galerii.

Dojazd do Strefy Rozrywki Galerii Metropolia jest bardzo prosty - znajduje się ona tuż przy dworcu Gdańsk Wrzeszcz (Galeria posiada wejście bezpośrednio z dworca i własny peron SKM), który umożliwia na dojazd PKP, SKM, a także kolejką PKM, która pozwoli na dojazd z głębi Kaszub. Metropolia posiada 3 parkingi, które pomieszczą ponad 1200 aut, a także monitorowany i zadaszony parking dla rowerów. Tuż obok znajduje się pętla autobusowa i przystanek tramwajowy.

- Strefa Rozrywki to odpowiedź na rosnące zainteresowanie usługami rozrywkowymi, zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów. To także innowacyjny koncept, który pozwala na ciekawe zagospodarowanie przestrzeni galerii handlowych i zwiększanie footfallu - gdy inne placówki martwią się o przeniesienie zakupów do Internetu, my inwestujemy w pomysły, które adresują nowe potrzeby - dodaje Kulaszewska.

Strefa Rozrywki działa od 2020 roku, jednak przez lockdown i zamknięcie wszystkich atrakcji w związku z trwającą pandemią, dopiero od czerwca 2021 będzie ona funkcjonować w pełni. Przestrzeń otwarta jest 7 dni w tygodniu i posiada niezależne wejścia, które pozwolą na wejście do galerii po godzinie 21:00.