Galeria Metropolia z nowymi najemcami w pierwszym półroczu

Na samym początku roku swoje otwarcie w Galerii Metropolia świętowało Centrum U7 - należąca do popularnej w Trójmieście sieci kręgielni. Kręgielnia znacznie wzmocniła mocno rozwijającą się strefę rozrywkową. Nowy najemca Galerii swoją działalność rozpoczął w styczniu.

Kolejnym z najemców, który w maju poszerzył ofertę Galerii Metropolia jest bardzo młody, ale za to szybko rozwijający się koncept największych w Polsce salonów rowerowo- motoryzacyjnych BikeMoto Center, stworzony dla wszystkich, których pasją jest aktywność i sporty rowerowe i motocyklowe. Dzięki bardzo dużej powierzchni sklepu, klienci przed zakupem mają możliwość przetestowanie sprzętu na miejscu przed zakupem, a w trakcie jego użytkowania mogą skorzystać z firmowego serwisu znajdującego się w lokalu.

W czerwcu natomiast swoje otwarcie miała „świątynia” dla fanów gier komputerowych, czyli Kinguin Esport Lounge. Miejsce wyposażone jest w 74 najwyższej jakości stanowiska komputerowe, konsole PlayStation 4 oraz specjalną strefę dla fanów gier planszowych.

To jednak nie koniec nowych otwarć w Galerii Metropolia, już we wrześniu swoje otwarcie będzie miał sklep Sinsay. Będzie to największy sklep Sinsay w Polsce o powierzchni 2000 mkw. zaprojektowany i wyposażony według najnowszego konceptu spółki LPP.

Galeria Metropolia zlokalizowana jest w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Kilińskiego 4. Powierzchnia najmu (GLA) 34 400 mkw.