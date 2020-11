Galeria Młociny edukuje na Youtubie

#BezpieczneZakupy

Zdrowie i bezpieczeństwo odwiedzających stanowi dla Galerii Młociny priorytet. Na terenie obiektu stosowane są wszystkie środki bezpieczeństwa, a każda działalność przygotowana jest zgodnie z wytycznymi i normami sanitarnymi. Co więcej, na kanale warszawskiego centrum handlowego w serwisie YouTube ukazał się właśnie nowy materiał wideo, którego celem jest edukacja związana z przestrzeganiem zasad higieny oraz szerzenie świadomości na temat zaleceń sanitarnych. Personel galerii dba, by wszystkie części wspólne, a także elementy często dotykane – na przykład klamki i przyciski, były na bieżąco dezynfekowane przy wykorzystaniu specjalistycznych środków czystości. Toalety zostały wyposażone w preparaty dezynfekujące, a na ścianach umieszczono instrukcje informujące, jak skutecznie myć ręce. W trosce o zdrowie odwiedzających wprowadzono również ograniczenia w liczbie osób korzystających z wind. W wielu miejscach na terenie galerii zainstalowano płyny do dezynfekcji oraz tablice edukacyjne mówiące o tym, jak robić zakupy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Galeria Młociny to przede wszystkim duża przestrzeń, która pozwala na zachowanie odpowiedniego dystansu, dzięki czemu klienci mogą czuć się swobodnie. By ułatwić funkcjonowanie i robienie zakupów, na witrynach każdego ze sklepów rozpisano również liczbę osób, które mogą znajdować się w tym samym czasie w lokalu.

#SpotkaniaiDania

Spotkania i Dania, czyli strefa gastronomiczna znajdująca się na drugim piętrze Galerii Młociny, realizuje zamówienia wyłączenie na wynos. Znajdziemy tu smaki z przeróżnych zakątków globu – zarówno orientalne, jak i kuchnię włoską, europejską, polską czy wegetariańską, a nawet opcje wegańskie. Wszyscy ci, którzy pragną wesprzeć gastronomię, z całą pewnością ucieszą się na widok licznych propozycji kulinarnych, które zdążyły już rozkochać w sobie podniebienia mieszkańców Warszawy. Co więcej, znajdujące się tu lokale gastronomiczne współpracują z platformami umożliwiającymi zamówienie jedzenia z dowozem do domu czy biura. Wśród nich: A.Blikle, Bobby Burger, Buena Vista Social Food, Burger King, Foods by Ann, Good Lood, Kebab King, KFC, McDonald’s, Menya Musashi, Nalewak, Papa Diego Świeży Meksyk, Pasibus, Pizza Hut Express, Salad Story, Thai Wok, Costa Coffee, Subway. Mieszkańcy Bielan i nie tylko mogą odetchnąć z ulgą – szefowie kuchni umilą zainteresowanym dzień pysznym jedzeniem, dowiezionym prosto pod drzwi.

Galeria Młociny jest otwarta od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00-22:00, a także w niedziele handlowe w godzinach 10:00-21:00. Wszystkie sklepy znajdujące się w galerii wznawiają swoją działalność już 28 listopada. Więcej informacji na temat bielańskiego centrum handlowego oraz o stosowanych środkach ostrożności znajdziemy na stronie www.galeriamlociny.pl.