Galeria Młociny i Duma Bielan zagrają w jednej drużynie

Galeria Młociny przedłużyła umowę sponsoringową z klubem piłkarskim Hutnik Warszawa. Współpraca potrwa do końca listopada bieżącego roku, a więc do czasu zakończenia rundy jesiennej rozgrywek IV ligi mazowieckiej.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. angażujące spotkania dla środowiska kibicowskiego, konkursy oraz turnieje sportowe, które z pewnością zainteresują miłośników sportu.

Oficjalna współpraca centrum handlowego oraz „Dumy Bielan” rozpoczęła się wraz z początkiem marca bieżącego roku. Tym samym Galeria Młociny dołączyła do grona oficjalnych partnerów Hutnika Warszawa. Poza klasycznymi formatami reklamy BTL oraz szeroko zakrojoną kampanią promocyjną w mediach społecznościowych zrealizowano również szereg atrakcji i spotkań dla kibiców, które będą kontynuowane podczas najbliższych miesięcy. Umowa obejmuje także branding Galerii Młociny na nowym obiekcie klubu piłkarskiego, który znajduje się przy ulicy Marymonckiej 42 i jest jedną z największych inwestycji sportowych w Warszawie w ostatnim dziesięcioleciu. Celem współpracy jest przyciągnięcie kibiców Hutnika Warszawa do bielańskiego centrum handlowego oraz zwiększenie rozpoznawalności marki Galerii Młociny w tej części stolicy.

– Cieszymy się, że współpraca z Galerią Młociny trwa dalej i obejmuje całą rundę jesienną sezonu 2021/2022. Od dawna poszukiwaliśmy stabilnego partnera dla klubu, chętnego do wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności, którego filozofia jest spójna z naszymi wartościami – stawiającego na ekologię, aktywny wypoczynek i edukację poprzez sport. Po dwóch latach Hutnik powrócił „do domu”, czyli na nowy obiekt przy Marymonckiej, który sąsiaduje z Galerią Młociny, co powinno dodatkowo zwiększyć efekt synergii naszej współpracy. Niedawne otwarcie stadionu Hutnika to nowy rozdział w historii naszego klubu, a nasza umowa z galerią jest ważnym elementem strategii dalszego rozwoju "Dumy Bielan" – twierdzi Michał Hasik, rzecznik prasowy Hutnika Warszawa.

W ramach wspólnie zrealizowanych działań 2 września w Galerii Młociny odbyło się spotkanie z trenerem zespołu seniorskiego Hutnika Warszawa Bartłomiejem Walewskim i nowym nabytkiem "Dumy Bielan" Przemysławem Szabatem. Ponadto w sierpniu zorganizowano cykliczne zajęcia sportowe z różnych dyscyplin takich jak koszykówka i tenis, które będą kontynuowane również na jesień. Przedsięwzięcia mają na celu zaszczepić wśród odwiedzających ducha zdrowej, sportowej rywalizacji, a tym samym zachęcić ich do aktywności fizycznej.

– Podczas ostatnich miesięcy wypracowaliśmy z naszym sportowym partnerem wspaniały dialog, a współpraca przyniosła dla obu stron wiele korzyści. Jej kontynuacja okazała się zatem kwestią niezwykle naturalną. Wspieranie „Dumy Bielan” jest istotną częścią naszej strategii lokalnej, w ramach której regularnie angażujemy się w społeczne życie dzielnicy. Pragniemy, by Galeria Młociny – podobnie jak Hutnik Warszawa – wywoływała wśród naszych sąsiadów pozytywne, bliskie sercu emocje – dodaje Kamilia Kiersikowska, Dyrektor Galerii Młociny.