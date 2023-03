Galeria Młociny przygotowała dla klientów wyjątkową akcję – do soboty, 11 marca, rozdaje zestawy legendarnych klocków LEGO o łącznej wartości 64 000 złotych.

Co sekundę na świecie sprzedawanych jest siedem zestawów klocków LEGO.

Łącznie w obiegu znajduje się ponad 400 miliardów elementów.

To aż 62 klocki przypadające na każdą osobę.

Skąd ich ogromna popularność? Odpowiedź zna Galeria Młociny, która przygotowała dla klientów wyjątkową akcję.

Chcąc sprawić radość swoim klientom, tym razem Galeria Młociny przygotowała wyjątkową akcję: każda osoba, która do 11 marca zrobi zakupy na terenie centrum, zarejestruje paragony i uzbiera trzy wirtualne naklejki w aplikacji Kupujesz i Masz, otrzymuje szansę odebrania jednego z 1 600 zestawów oryginalnych klocków LEGO. Ich nazwa pochodzi od duńskiego zwrotu leg godt, czyli baw się dobrze i rzeczywiście są one źródłem nieskończonej zabawy, jednocześnie pomagając w rozwoju twórczego myślenia i zdolności manualnych. To świetna alternatywa dla urządzeń elektronicznych, do których przyzwyczaja się dzieci od najwcześniejszych lat.

Wiele licencjonowanych zestawów, np. LEGO Technic, rozchwytywanych jest również przez dorosłych. To jedna z przyczyn, dla których duńskie klocki są doskonałym prezentem na każdą okazję i dla każdego – niezależnie od wieku. W akcji specjalnej Galerii Młociny, klienci mogą wybierają spośród zestawów o różnej tematyce: idealnych dla chłopców i dziewczynek, a także starszych i młodszych fanów zabawkowych konstrukcji.

Aplikacja Galerii Młociny – Kupujesz i Masz – to nie tylko baza najważniejszych informacji o galerii, ale przede wszystkim kopalnia akcji specjalnych i promocji. Każdego miesiąca centrum przygotowuje dla odwiedzających dodatkowe atrakcje i za zrobione zakupy, przyznaje nagrody: bilety do kina, zestawy kosmetyków, akcesoria odzieżowe, zabawki czy vouchery, np. na grę w bilard w strefie rozrywki MK Bowling.

Jak to działa? Za zakupy w Galerii Młociny klienci otrzymują zwrot z paragonu w postaci Złocin, które w ciągu 2 miesięcy mogą wymienić na nagrody. Lista sklepów biorących udział w akcji, wraz z informacją o wysokości zwrotu i dostępnych benefitach, znajduje się w aplikacji. To jednak nie wszystko! Goście centrum, którzy poza zakupami poszukują rozrywki i ciekawych pomysłów na spędzenie wolnego czasu, mogą zajrzeć na stronę oraz kanały społecznościowe Galerii Młociny: Facebook, Instagram i Tik Tok, gdzie pojawiają się informacje o nowych wydarzeniach, jak warsztaty kulinarne czy koncerty z cyklu „Hutnik Music Lounge”.

