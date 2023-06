Galeria Młociny umacnia swoją ofertę rozrywkową. Do grona partnerów centrum dołączył A1Karting.

A1Karting to największy obiekt kartingowy na świecie, zlokalizowany na warszawskim Annopolu.

Poszerzanie grona partnerów to część strategii centrum, skoncentrowanej na umacnianiu footfallu oraz pozycjonowaniu obiektu jako nowoczesnego miejsca spotkań i zabawy.

Nowoczesny tor kartingowy o długości ok. 600 m, 50 nowych gokartów CRG oraz największa strefa symulatorów w Warszawie – to tylko część atrakcji oferowanych przez warszawski obiekt kartingowy A1Karting, który od czerwca stał się partnerem Galerii Młociny. Jest to największy tego typu obiekt na świecie, który od 2021 roku cieszy się niezmienną popularnością wśród miłośników ścigania na torze. W ramach współpracy przygotowano 1900 voucherów o wartości 100 zł, które klienci Galerii Młociny mogą odbierać w dniach od 5 do 29 czerwca (od poniedziałku do czwartku). Akcja – skierowana nie tylko do miłośników motoryzacji, ale też rodzin z dziećmi – od pierwszego dnia wzbudza duże zainteresowanie: w ciągu trzech tygodni rozdano ponad 1500 voucherów. Dodatkowo do 29 czerwca klienci centrum mogą odwiedzać strefę kartingową na poziomie 0, aby testować swoje umiejętności na refleksomierzu BATAK i zdobywać dodatkowe kupony na darmowe przejazdy na torze.

Partnerstwo z Galerią Młociny jest dla nas niezwykle istotne. Przynosi korzyści nie tylko nam, ale przede wszystkim klientom. Widzimy to bardzo wyraźnie, analizując poziom zainteresowania voucherami. Zależy nam na promowaniu kartingu, który do tej pory odbierany był jako sport niszowy. Razem z Galerią Młociny chcemy zaprosić każdego zainteresowanego do sprawdzenia swoich umiejętności na torze. Myślę, że jest to szczególnie atrakcyjna propozycja na nadchodzące letnie miesiące – mówi Martyna Borecka, Specjalistka ds. marketingu w A1Karting.

Należąca do EPP i Echo Investment Galeria Młociny działa według zasady all-in-one, zaspokajając wszystkie potrzeby odwiedzających. Swoją ofertę adresuje do zróżnicowanej grupy klientów, którzy na terenie centrum znajdą nie tylko sklepy i punkty usługowe, ale też szeroką ofertę rozrywkową. Starając się o rolę prekursora pod kątem prowadzonych aktywności, Galeria Młociny konsekwentnie poszerza grono partnerów, wśród których do tej pory pojawili się m.in.: Park Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji”, Grupa Pingwina, Warszawianka Hotel Wellness & SPA, a także Dj Wika czy klub sportowy Hutnik Warszawa.

A1Karting w Galerii Młociny. Fot. Mat. pras.

Poszerzanie grona partnerów to część strategii Galerii Młociny, skoncentrowanej na umacnianiu footfallu oraz pozycjonowaniu obiektu jako nowoczesnego miejsca spotkań i zabawy. Obecnie klienci centrum mogą korzystać z oferty ponad 200 sklepów i punktów usługowych, około 30 kawiarni, zielonego tarasu oraz Hali Hutnik – największej strefy gastronomiczno-rozrywkowej w Polsce. Na terenie Galerii Młociny znajdują się również profesjonalne boisko do koszykówki 3x3, Multikino, musicalowo-edukacyjny Teatr WAM, a także kręgle i cieszące się coraz większą popularnością shuffleboardy.

