Galeria Młociny otwarta zgodnie z wytycznymi

Po niespełna dwóch miesiącach od wprowadzenia ograniczeń w działalności obiektów handlowych, Galeria Młociny wspólnie ze swoimi najemcami na nowo powita miłośników modowych trendów i aranżacji wnętrz. By zapewnić swoim klientom komfort i bezpieczeństwo podczas wiosennych zakupów, bielańskie centrum handlowe realizować będzie wiele działań, które zgodnie z zaleceniami mają zwiększyć bezpieczeństwo odwiedzających: regularne dezynfekcje wszystkich pomieszczeń, wind oraz poręczy, udostępnianie płynów do odkażania rąk i dyspozytorów z maseczkami, kontrola przestrzegania bezpiecznej odległości, a także informowanie o zagrożeniach i panujących zasadach - to tylko nieliczne z nich. Odpowiednio przeszkoleni zostaną także wszyscy pracownicy galerii. W ramach inicjatywy bielańskie centrum handlowe zapewnia, że jest w pełni przystosowane do ponownego otwarcia, stosując przy tym wszystkie normy zalecane przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Światową Organizację Zdrowia. Godziny otwarcia Galerii nie ulegną zmianom.

#tęskniliśmy

Galeria Młociny dzięki rozbudowanej ofercie zakupowej stała się prawdziwym rajem dla miłośników światowych trendów. Stacjonarne debiuty znanych na całym świecie marek, duże przestrzenie sklepów, a także największe w Polsce witryny przyciągnęły na Bielany tłumy. Wiele firm zdecydowało się również otworzyć tu swoje flagowe salony, podkreślając, jak ważnym punktem na zakupowej mapie Warszawy stały się Młociny. Znajdziemy tu niemalże wszystko i na każdą kieszeń, a dzięki ogromnej przestrzeni zachowanie odpowiedniego dystansu nie będzie stanowiło zmartwień dla wszystkich odwiedzających, którzy zdążyli już zatęsknić za zakupami stacjonarnymi.

Galeria Młociny jest otwarta od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00-22:00, a także w niedziele handlowe w godzinach 10:00-21:00. Więcej informacji na temat bielańskiego centrum handlowego oraz stosowanych środkach ostrożności znajdziemy na stronie centrum.