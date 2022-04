Galeria Młociny otwiera sezon motocyklowy

Galeria Młociny uzupełnia swoją ofertę z myślą o zmotoryzowanych mieszkańcach stolicy i okolic. Należące do EPP i Echo Investment centrum handlowe zaprosiło do współpracy Inter Motors – największą sieć motocyklową w Polsce.

Jeszcze przed rozpoczęciem na dobre nowego sezonu wiosennego w bielańskim centrum ruszył sklep o powierzchni 340 mkw., w którym miłośnicy jednośladów znajdą m.in. markowe kaski, odzież, inne akcesoria i części.

– Obecność salonów samochodowych w centrach handlowych na całym świecie powoli przestaje dziwić. W poszukiwaniu nowych dróg dotarcia do klienta, dealerzy doceniają możliwości, jakie daje obecność w obiekcie retailowym o ugruntowanej pozycji i dużym zasięgu oddziaływania. Z kolei dla zarządcy to szansa na zainteresowanie nowej grupy odbiorców i zaciekawienie odwiedzających nietypową ofertą. My idziemy o krok dalej, otwierając na wiosnę nasze centrum na liczną w Polsce grupę entuzjastów motocykli. Jako pierwsze centrum handlowe w Warszawie poszerzyliśmy nasze portfolio o największą krajową sieć motocyklową z bogatym wyborem części, akcesoriów i odzieży dla motocyklistów. Przy okazji przypominamy, że do naszego obiektu można również dojechać jednośladem –specjalne miejsca na parkingu czekają na ścigacze, choppery czy miejskie skutery naszych klientów – komentuje Michał Pękala, Asset Manager w EPP.

– We współpracę z Inter Motors byliśmy zaangażowani wielopoziomowo, w tym także na etapie projektowania i budowy sklepu. Tym łatwiej nam stwierdzić, że jest to niepowtarzalne miejsce na warszawskiej mapie. Inter Motors w Galerii Młociny to nie tylko świetny asortyment, profesjonalni doradcy, ale też pierwszy sklep motocyklowy w centrum handlowym w stolicy. Co za tym idzie, jego klienci mogą korzystać z parkingu, wydłużonych godzin pracy i bogatej oferty handlowej. Jest już wiosna, więc wszystkich zapalonych motocyklistów, zapraszam do Inter Motors na dobry początek sezonu. Lewa w górę – mówi Szymon Mińczuk, dyrektor regionalny ds. wynajmu w Echo Investment.