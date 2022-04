Galeria Młociny pamięta o wspieraniu lokalnych inicjatyw

Galeria Młociny tym razem do zabawy i zdrowej rywalizacji zaprósza dzieciaki z bielańskich szkół podstawowych, które zaprezentowały swoje zdolności plastyczne.

W ramach konkursu centrum handlowe zachęciło najmłodszych, by dali się ponieść fantazji, dekorując wielkanocne zające dowolną techniką.

Centrum handlowe zaprasza na wystawę prac plastycznych uczniów bielańskich szkół podstawowych, która odbędzie się od 9 do 16 kwietnia w Galerii Młociny na poziomie +1.

Wystawa prac uczniów z bielańskiej szkoły jest dostępna w Galerii Młociny na poziomie +1. Centrum handlowe zachęca do głosowania na najlepiej udekorowanego zająca, gdyż wybór zwycięzców zostanie więc podjęty przez klientów. Zwycięska szkoła odbierze nagrodę w wysokości 1,5 tys. zł, a łączna pula niespodzianek dla dzieciaków to ponad 3 tys. zł. Choć wygrany może być tylko jeden, każda z klas biorących udział w konkursie otrzyma od Galerii Młociny także zaproszenie do kręgielni MK Bowling i pamiątkowy dyplom.