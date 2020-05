Galeria Młociny podsumowuje ostatnie miesięce

Choć zarządzanie galerią handlową w obliczu zagrożenia epidemicznego stanowi prawdziwe wyzwanie dla managerów, Galeria Młociny dokłada wszelkich starań, by nie zwalniać tempa i regularnie przypomina o sobie klientom, skupiając się na realizacji wielu ciekawych inicjatyw. W ubiegłych miesiącach w mediach społecznościowych bielańskiego centrum handlowego wrzało od pomysłów i licznych realizacji stworzonych z myślą o gościach galerii. Co więcej, ich finalizacja została oparta jedynie na kreatywności oraz współpracy – bez wkładu finansowego – ponieważ budżety na działania marketingowe zostały całkowicie wstrzymane. Część z nich wciąż jest regularnie kontynuowana i na stałe wpisała się do repertuaru inicjatyw realizowanych w mediach społecznościowych.

#GaleriaZdrowychPorad to pierwsza realizacja Galerii Młociny stworzona z myślą o zdrowiu i bezpieczeństwie klientów odwiedzających centrum handlowe. W ramach autorskiej inicjatywy przygotowano materiały wideo zawierające praktyczne wskazówki, jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości oraz minimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem. Wśród nich materiały informujące o tym, jak zadbać o seniorów w czasie epidemii, domowe sposoby na dobre samopoczucie oraz zdrowe nawyki w domowym biurze.

Jedynym z pomysłów, który na stałe wpisał się w komunikację galerii w mediach społecznościowych, stało się dzielenie niecodziennymi propozycjami kulinarnymi do przygotowania w domu. Galeria Młociny we współpracy z dietetykami Alicją Wieczyńską, Alicją Jarosz oraz Justyną Świetlicką rozpoczęła cykl #GaleriaPrzepisów, w ramach którego prezentuje kreatywne, kuchenne inspiracje dla miłośników nietypowych smaków. Zainteresowani z łatwością mogą odtworzyć kulinarne propozycje w domowym zaciszu i urozmaicić tym samym swoje codzienne menu.

Warsztaty kawowe z Etno Cafe to stały punkt w repertuarze wydarzeń znajdującej się w bielańskim centrum handlowym Hali Hutnik. Galeria Młociny zadbała o ich realizację w nowej rzeczywistości, a miłośnicy kawy mieli okazję, by nauczyć się, jak samodzielnie przygotować swój ulubiony, poranny napój, a także poznać wszystkie sekrety związane z jego przygotowaniem bez wychodzenia z domu. Hala Hutnik wspólnie z marką Etno zrealizowała cykl Hala Hutnik TV: warsztaty kawowe Etno Cafe, w ramach których Karol Przesmycki – jeden z najlepszych trenerów baristów w Polsce, opowiedział o tajemnicach aromatycznej kawy. Zrealizowane materiały zostały opublikowane w formie wideo na profilach Galerii Młociny znajdujących się na Instagramie, Facebooku oraz platformie Youtube.