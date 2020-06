Galeria Młociny powiększa grono najemców

Choć oferta Galerii Młociny już teraz sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów, przed nami kolejne, wyjątkowe debiuty! Do grona najemców bielańskiego centrum handlowego już we wtorek 30 czerwca dołączą dwie rodzime marki – eObuwie, a także Modivo, które otworzy tu swój pierwszy i jedyny salon w Polsce.

Galeria Młociny skutecznie łączy możliwość zrobienia szybkich zakupów z szeroką listą lokali, punktów usługowych, a także stref rozrywki. Ogromny wachlarz sklepów, flagowe salony znanych na całym świecie marek oraz największe w Polsce witryny ze światowej klasy Visual Merchandisingiem przyciągnęły do Młocin wielu nowych klientów. Co więcej, już we wtorek 30 czerwca swoje drzwi dla gości galerii otworzą tu eObuwie, a także Modivo, które zaprezentuje swój pierwszy i jedyny salon w Polsce. Od 30 czerwca do 2 lipca w sklepie eObuwie wybrany asortyment będzie można kupić taniej nawet o połowę, natomiast w salonie Modivo w dniu otwarcia rabaty sięgną aż do -60%.

Sklep Modivo będzie znajdował się na poziomie 1, a eObuwie na 0.