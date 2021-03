Galeria Młociny przenosi rozrywkę do internetu

Centrum handlowe z powodzeniem odnajduje się w nowej rzeczywistości.

21 marca pierwszy, wiosenny konkurs Galerii Młociny dobiegł końca, a obiekt już zachęca do brania udziału w kolejnej zabawie. Tym razem tematem przewodnim będzie ponadczasowość modowych stylizacji i wielkie powroty hitów z ubiegłych lat. Pod postem na profilu centrum handlowego na Facebooku zainteresowani mogą podzielić się w komentarzach swoimi ulubionymi trendami, które właśnie powróciły na wybiegi i będą królować w nadchodzącym, wiosenno-letnim sezonie. Szerokie spodnie, kołnierzyki z lat siedemdziesiątych, a może wygodna dzianina? Kto zyska największe grono fanów? Dodatkowo obiekt zachęca, by dzielić się zdjęciami swoich ulubionych, wiosennych stylizacji i inspirować innych. Najciekawsze zdjęcia trendsetterów zostaną nagrodzone kartami podarunkowymi.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Galeria Młociny live

Galeria Młociny to także słynne streamingi live, które przenoszą klientów do salonów ich ulubionych marek, w wirtualny sposób! Na kolejne, wspólne zakupy zaprasza znany stylista – Michał Karbowski, który oprócz prezentacji produktów podpowiada również, jakie trendy obowiązywać będą podczas nadchodzącej wiosny, a także jak zestawiać ze sobą wzory i fasony. Kolejnymi sklepami, z którymi Galeria Młociny kontynuuje swoją przygodę z wirtualnymi zakupami, będą salony marek Wojas i Konsimo. To wspaniała okazja dla wszystkich łowców modowych okazji i tych, którzy właśnie urządzają swoje wnętrze! W salonie marki Wojas spotkamy się już 23 marca o godzinie 20:00, a słynna, polska marka meblowa zaprezentuje swój asortyment już w czwartek 25 marca o godzinie 20:00. Cały proces będzie dla konsumentów niezwykle prosty, przejrzysty i szybki – zarówno sam zakup, jak i otrzymanie towaru.

Galeria Młociny dla najmłodszych

Galeria Młociny reaktywowała warsztaty organizowane wspólnie z Fundacją Jestem Mamą, skierowane do warszawskich rodziców i ich małych pociech. Już w sobotę 27 marca o godzinie 11:00 na profilu Galerii Młociny na Facebooku opublikowane zostanie kolejne wideo z cyklu, a zainteresowani będą mogli je obejrzeć w dowolnym momencie. Tym razem tematem przewodnim okażą się wielkanocne eksperymenty, czyli świąteczne dekoracje z jajem.

Zainteresowani mogą je odebrać w Punkcie Info. zarezerwować swój pakiet w komentarzu pod wydarzeniem na Facebooku. Inicjatywa jest dedykowana dla dzieci od 4 do 12 roku życia, ale udział w warsztatach mogą wziąć absolutnie wszyscy.