Galeria Młociny razem z Fundacją Viva zachęcają do adopcji zwierząt

W Galerii Młociny możemy zobaczyć wystawę zdjęć zwierząt do adopcji zrealizowaną we współpracy z Fundacją Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva. Towarzyszy jej zbiórka podarunków dla podwarszawskich schronisk.

W centrum handlowym wystawiono także pojemnik na podarunki takie jak karmy, koce oraz preparaty przeciw kleszczom, którego zawartość trafi do podopiecznych schronisk dla zwierząt w Korabiewicach i Celestynowie.

Galeria Młociny wspólnie z Fundacją Viva wpadły na nieszablonowy pomysł, którego celem jest zachęcenie do odpowiedzialnej i przemyślanej adopcji. Tuż przy wejściu głównym do obiektu znajduje się wystawa fotografii Doroty Majcher, przedstawiająca czworonogi czekające na nowego opiekuna w Schronisku w Korabiewicach. Zainteresowani mogą zapoznać się z historią każdego z nich, a nawet przygarnąć wymarzone zwierzę i na zawsze odmienić jego los!

– Galeria Młociny to także miejsce życia społecznego i licznych inicjatyw realizowanych z myślą o odwiedzających oraz o tych, którzy potrzebują pomocy w danym momencie. Bardzo się cieszymy, że możemy połączyć siły z Fundacją Viva. Jeśli nasza wystawa przyczyni się do choćby jednej odpowiedzialnej adopcji, będziemy bardzo usatysfakcjonowani. Wierzymy, że wspólnymi siłami możemy zmienić życie naszych braci mniejszych – mówi Kamila Kiersikowska, dyrektor Galerii Młociny.

– Cieszymy się, że Galeria Młociny znów zaprosiła nas do współpracy w zakresie pomocy zwierzętom. Wydawałoby się, że placówka handlowa to nie miejsce prozwierzęce, jednak obiekt w najlepszy możliwy sposób wykorzystuje przestrzeń i inne swoje możliwości, by kupujących uwrażliwiać na los czworonogów. Dziękujemy za wsparcie. Jesteście świetnym przykładem odpowiedzialnego biznesu – dodaje Irena Kowalczyk-Ornowska, która koordynuje inicjatywę z ramienia Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!

W obiekcie znajdziemy również specjalny pojemnik, którego zawartość zostanie przekazana do schronisk dla zwierząt w Celestynowie oraz Korabiewicach. Podopieczni z pewnością ucieszą się z karmy dobrej jakości dostępnej w sklepach zoologicznych, zabawek, koców oraz preparatów przeciw kleszczom. Fundacja przypomina, że odpowiednie karmy dla szczeniaków oraz psów dorosłych nie posiadają wysokiej zawartości zbóż lub są ich całkowicie pozbawione. Partnerem inicjatywy jest ASAP drukarnia.