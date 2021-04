Galeria Młociny rozdaje darmowe vouchery do strefy gastronomicznej

Z kolei dla klientów, którzy preferują zakupy online – bez wychodzenia z domu, obiekt stale kontynuuje wirtualną sprzedaż podczas streamingów live na Facebooku.

#ZgarnijVoucher

W ramach wsparcia najemców i realizacji nieszablonowych działań marketingowych Galeria Młociny przygotowała małą i naprawdę smaczną niespodziankę dla swoich klientów. Na zainteresowanych czekają vouchery na 20 zł do strefy gastronomicznej! Co należy zrobić, by je odebrać? Skorzystać z opcji Click&Collect, która polega na zamawianiu produktów online i odbiorze osobistym w obiekcie. Wszyscy ci, którzy odbiorą swoje zamówienie z wybranych sklepów, dodatkowo otrzymają również bonus na lunch lub pyszną kawę! Lokale, które wzięły udział w inicjatywie i oferują odbiór osobisty produktów to: Sephora, Media Markt, Komputronik, Lavard, Tous, Pandora, Greenpoint, Mensa Home oraz Cortland. Voucher na 20 zł dodawany do zamówienia będzie można z kolei wykorzystać w restauracjach: Subway, Burger King, Thai Wok, A. Blikle, Good Lood, Salad Story, Pasibus, Nalewak, Kebab King, Papa Diego, Costa Coffee, McDonald’s oraz Menya Mushashi i KFC. Vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę i są ważne do 30 kwietnia 2021 r. Inicjatywa dotyczy jedynie lokali znajdujących się w Galerii Młociny.

#WirtualneZakupy

Klientów, którzy pozostają w domu i chcieliby realizować swoje zamówienia online, zachęcamy do bacznego obserwowania profilu Galerii Młociny na Facebooku, ponieważ obiekt regularnie realizuje streamingi live, w ramach których zainteresowani mogą zakupić wymarzone produkty ulubionych marek w niezwykle atrakcyjnych cenach. Na wspólny, wirtualny shopping po sklepach warszawskiego obiektu handlowego zaprasza znany stylista – Michał Karbowski, który oprócz prezentacji produktów, dodatkowo podpowie, co nosić podczas nadchodzących, cieplejszych dni oraz poradzi, jak zestawiać ze sobą wzory i fasony. Podczas streamingów zainteresowani mogą rezerwować ubrania i dodatki za pomocą komentarzy, a cały proces odbywa się w pełni online. Po rezerwacji przedstawiciele galerii kontaktują się z kupcem w wiadomości prywatnej, dopełniając formalności zakupu. Cały proces jest dla konsumentów niezwykle prosty, przejrzysty i szybki – zarówno sam zakup, jak i otrzymanie towaru.

#StreamingowyRozkładJazdy

Streamingi live organizowane są o godzinie 20:00. Znajdziemy je na profilu Galerii Młociny na Facebooku. Obiekt zachęca do bacznego obserwowania i aktywności, ponieważ odbywają się tam liczne inicjatywy i konkursy dla klientów.

20 kwietnia – marka Wojas

22 kwietnia – marka Gagliardi

27 kwietnia – marka Regatta

29 kwietnia – marka Lee Cooper

Więcej informacji na temat inicjatyw