Galeria Młociny rozdaje vouchery z garbusa

Zgodnie z decyzją rządu działalność centrów handlowych pozostanie ograniczona minimum do 31 stycznia. Choć klienci nie mają możliwości, by skorzystać z pełnej oferty Galerii Młociny, obiekt postanowił zrealizować nietuzinkową inicjatywę i sam wyjść, a właściwie… wyjechać do mieszkańców stolicy. Od 14 do 17 stycznia piesi powinni wypatrywać miętowego garbusa, który z pewnością wyróżni się na warszawskich drogach! W wybranych lokalizacjach na terenie dzielnic Bielan i Żoliborza, jak również przy wejściu głównym do galerii, animatorzy będą rozdawać dla obecnych niespodzianki – rozgrzewające napoje od Gorąco Polecam, a także vouchery do strefy gastronomicznej Spotkania i Dania. Oczywiście fani ikonicznej, ponadczasowej motoryzacji będą mogli również zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie ze słynnym pojazdem z 1976 roku. Od godziny 12:00 do 15:00 garbus będzie mknąć w kierunku Młocin, zaczynając od poniższych lokalizacji:

- w czwartek przy Stawach Brustmana,

- w piątek przy Placu Wilsona,

- w sobotę na ul. Wolumen od strony ul. Wólczyńskiej,

- w niedzielę przy parku Kępa Potocka.

W Galerii Młociny stosowana jest zasada DDM, czyli regularna DEZYNFEKCJA miejsc dotykanych przez klientów. Dla wszystkich odwiedzających udostępniono płyny do dezynfekcji. Zapewniono także DYSTANS dzięki dużej powierzchni centrum handlowego i stosowaniu się do limitów w zakresie liczby osób. W warszawskim obiekcie handlowym wymagane jest także noszenie MASECZEK przez klientów i pracowników. Dodatkowo, poprzez liczne działania komunikacyjne, odwiedzający są zachęcani do zachowań, które pomogą w bezpieczny sposób robić zakupy.

Klienci Galerii Młociny mogą nadal robić zakupy m.in. w sklepach spożywczych, z artykułami kosmetycznymi oraz dla zwierząt. Ponadto w centrum wciąż można skorzystać z wielu usług oraz czynne są kawiarnie i restauracje, w których można zakupić jedzenie na wynos lub z dowozem, a także apteki, pralnie, banki i usługi pocztowe.