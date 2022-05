Galeria Młociny świętuje trzecie urodziny

W dniach 20–22 maja przed budynkiem powstanie Lunapark Młociny, czyli miasteczko pełne atrakcji, kolorów, smaków i emocji.

Sportowe wyzwania, kreatywne gry i sensoryczne animacje – to tylko część niespodzianek, jakie będą czekać w tych dniach na odwiedzających Galerię.

W ramach urodzinowego Lunaparku, Galeria Młociny przygotowała atrakcje zachęcające do wspólnej zabawy dla całej rodziny.

23 maja 2019 roku została otwarta Galeria Młociny w Warszawie. Galeria Młociny organizuje spotkania skierowane zarówno do Młodszych, jak i Starszych. Występy muzyczne, warsztaty z jogi, potańcówki „Na Dechach”, występy komików czy zajęcia sportowe dla dzieci – to tylko część aktywności, które regularnie odbywają się na terenie Galerii.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Warszawskie Bielany to niezwykła dzielnica. Nic dziwnego, że pojawia się w twórczości wielu artystów. Cieszymy się, że możemy być częścią tego miejsca. Naszym zamysłem od początku było stworzenie przestrzeni nie tylko zakupowej, ale także takiej, która będzie zachęcać do spotkań i która będzie nawiązywać do historii dzielnicy. To już 3 urodziny naszej Galerii. Przez ten czas przygotowaliśmy wiele wydarzeń, które spotkały się z dużym zainteresowaniem. Za co bardzo dziękujemy! Działamy dalej - a dla wszystkich którzy chcą spędzić rodzinnie i aktywnie czas proponujemy szereg atrakcji w nadchodzący, urodzinowy weekend – podkreśla Kamila Kiersikowska, dyrektor Galerii Młociny

Już w dniach 20-21 maja przed budynkiem Galerii powstanie Lunapark Młociny, czyli urodzinowe miasteczko z atrakcjami. Urodziny Galerii Młociny stanowią inaugurację Młociny Summer Fest, czyli letniego festiwalu niespodzianek zachęcających do kreatywnego spędzania wolnego czasu.