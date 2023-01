Galeria Młociny otwiera nowy rozdział w historii Hali Hutnik, czyli gastronomiczno-rozrywkowej części strefy Spotkania i Dania znajdującej się na +2 piętrze.

W Hali, nawiązującej stylem do pobliskiej huty, pojawiły się dodatkowe elementy wystroju, oraz elementy rozrywki.

Można już korzystać m.in. z automatów do koszykówki, flipperów czy zostać mistrzem w rywalizacyjnej grze shuffleboard - nowości w tej części Warszawy.

Hala Hutnik poszerza swoją ofertę dla osób szukających na warszawskich Bielanach miejsca dobrej zabawy oraz smaków z różnych stron świata.

Specjalnie dla miłośników kraftowych trunków, już wkrótce dostępna będzie także samoobsługowa ściana piwna.

Galeria Młociny jest idealna nie tylko na zakupy, jest to także centrum, które oferuje szeroki wachlarz rozrywki i bogatą ofertę gastronomiczną. Co więcej, nasza galeria od samego początku istnienia osadzona jest w kulturze i tradycji dzielnicy. Fakt ten potwierdza chociażby Hala Hutnik – część strefy gastronomicznej z wystrojem nawiązującym do sąsiadującej z Galerią huty stali, która pełniła ważną rolę w rozwoju Bielan. Nowa odsłona Hali Hutnik to jeszcze więcej rozrywki i możliwości na przyjemne spędzanie czasu w gronie przyjaciół i rodziny. Oferta zostanie wzmocniona także urozmaiconym programem kulturalnym, który realizowany będzie cyklicznie na scenie Hali Hutnik – mówi Kamila Kiersikowska, Dyrektor Galerii Młociny.

W Hali Hutnik na wszystkich odwiedzających czeka różnorodna oferta kulinarna m.in. dania kuchni bliskowschodniej, amerykańskiej i włoskiej. Wśród nich znane punkty gastronomiczne: Tel Aviv, Pasibus, Buena Vista Social Food, Gringo Bar i Pesto Cafe. Strefę uzupełni wkrótce samoobsługowa ściana piwna, z której będzie można korzystać za pomocą kart prepaid. Dostępnych będzie aż 7 kranów z piwem, w tym piwa Grupy Żywiec, kraftowe oraz wino frizzante. Karty będzie można doładować przy barze, a docelowo również z poziomu aplikacji.

Shuffleboard.

Nowa strefa rozrywki pod szyldem MK Bowling w Hali Hutnik to między innymi zdobywające coraz większą popularność shuffleboardy, gry w Pac-Mana, flippery czy automaty do koszykówki i do tańca.

Weekend inaugurujący nową odsłonę Hali Hutnik rozpocznie się 13 stycznia 2023 r. koncertem Tomasza Packa w akompaniamencie fortepianu. Oprócz tego w kolejnych dniach odwiedzający będą mogli skosztować dań przygotowywanych przez najemców oraz skorzystać z licznych atrakcji i promocji.

Modernizacja wystroju Hali wzmocniła nawiązania do pobliskiej huty, od której zaczerpnęła swoją nazwę. Elementy industrialne, oświetlenie wprowadzające efekt rozżarzonego pieca – zmiany te zachęcą stałych bywalców do odkrycia Hali na nowo, zainteresują także osoby szukające oryginalnej oferty gastronomicznej i rozrywkowej na terenie Warszawy. W planach Galerii jest organizacja wydarzeń kulturalno-rozrywkowych na scenie Hali Hutnik. Nowoczesne nagłośnienie zagwarantuje niezapomniane wrażenia z koncertów, występów czy transmisji wydarzeń sportowych. Latem część z nich będzie organizowana także na Dechach – tarasowej części strefy Spotkania i Dania.

Nowa odsłona Hali Hutnik to kolejny etap w rozwoju bogatej oferty Galerii Młociny, która czyni z centrum handlowego atrakcyjny punkt na mapie Warszawy dla osób ze wszystkich grup wiekowych. Największe centrum handlowe oferuje najbardziej rozbudowaną w Warszawie ofertę modową, szeroki wachlarz usług oraz atrakcyjne propozycje gastronomiczno-rozrywkowe. Jest miejscem, w którym można załatwić wszystkie bieżące potrzeby pod jednym dachem, ale także spędzić wolny czas w ciekawy sposób.

