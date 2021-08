Galeria Młociny z akcją dla adopciaków

Galeria Młociny ponownie wspiera podopiecznych podwarszawskich schronisk, zachęcając do przemyślanej adopcji zwierząt. Tym razem odwiedzający mają okazję, by obejrzeć zdjęcia przedstawiające metamorfozy „adopciaków” ze Schroniska na Paluchu. Centrum handlowe kontynuuje również zbiórkę podarunków dla potrzebujących czworonogów. Specjalny pojemnik ustawiono przy wejściu głównym do obiektu.

W ubiegłym miesiącu w ramach współpracy Galerii Młociny z Fundacją Viva odwiedzający mogli podziwiać wystawę niezwykłych fotografii czworonogów przebywających w Schronisku dla Zwierząt w Korabiewicach autorstwa Doroty Majcher. Tym razem tuż przy wejściu głównym do obiektu znajdziemy poruszające zdjęcia przedstawiające metamorfozy „adopciaków” z Palucha, czyli psów, które zyskały szansę na otoczony miłością, nowy dom i zostały adoptowane.

– Jako właścicielka adopciaka z Palucha jestem ogromnie wzruszona, widząc przedstawione na wystawie metamorfozy, ponieważ z własnego doświadczenia wiem, ile czasu i trudu zajmuje przeprowadzenie takiej „przemiany”. Decydując się na adopcję, musimy mieć świadomość, że zmiana wyglądu zewnętrznego zwierzaka to jedna z łatwiejszych rzeczy, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. O wiele trudniej jest przeprowadzić metamorfozę wewnętrzną, by nasz nowy przyjaciel ponownie otworzył się na miłość i obdarzył nas bezgranicznym zaufaniem. Skłamałabym mówiąc, że codzienność z adopciakiem to tylko dobre chwile. Proszę mi jednak wierzyć, że wystarczy trochę czasu, cierpliwości oraz miłości, by zyskać przyjaciela na całe życie. Cieszę się, że mogłam swoje prywatne doświadczenia wykorzystać w słusznej sprawie i razem z innymi właścicielami adopciaków stworzyć niesamowitą wystawę, która – mam nadzieję – przekona każdego, że miłości nie można kupić, ale można ją uratować! – mówi Katarzyna Łobejko, Office Manager Galerii Młociny.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Inicjatywie towarzyszy również zbiórka, w ramach której klienci mogą przekazywać do specjalnego pojemnika podarunki dla podopiecznych podwarszawskich schronisk. Czworonogi z pewnością ucieszą się z karmy dobrej jakości dostępnej w sklepach zoologicznych, zabawek, koców oraz preparatów przeciw kleszczom. Przypominamy, że odpowiednie karmy dla szczeniaków oraz psów dorosłych nie posiadają wysokiej zawartości zbóż lub są ich całkowicie pozbawione.

– Gdy po raz pierwszy zobaczyłam w schronisku tego wspaniałego kundelka, od razu wiedziałam, że stanie się częścią naszego życia! Nie da się jednak ukryć, że adopcja była i wciąż jest dla nas dużym wyzwaniem, a problemy behawioralne Pimpona nieco utrudniały nam codzienne funkcjonowanie. Systematyczna praca, wytrwałość i cierpliwość sprawiły, że finalnie większość problemów odeszła w niepamięć! Oczywiście uważam, że podjęliśmy jedną z najlepszych decyzji i ogromnie się cieszę, że nasz nowy przyjaciel z Palucha jest częścią naszego życia. Okazujemy mu mnóstwo ciepła, miłości i opieki, a nawet najmniejsze postępy wywołują u nas ogromną radość. Z całego serca zachęcam do przemyślanej i odpowiedzialnej adopcji! Choć bywa ciężko, ta bezgraniczna miłość wynagradza wszystko! – mówi Paulina Kander, właścicielka Pimpona, czyli adopciaka z Palucha, którego metamorfozę możemy obejrzeć w Galerii Młociny.