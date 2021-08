Galeria Młociny z atrakcjami na koniec wakacji

Koncerty, potańcówki, spektakle teatralne na świeżym powietrzu - to część programu przygotowanego przez Galerię Młociny na drugą połowę sierpnia.

#GaleriaMłocinyRozdajePrezenty

W dniach 9-20 sierpnia zainteresowani nagrodami zrobią zakupy na łączną kwotę minimum 100 złotych i okażą paragony w specjalnie przygotowanym punkcie, który znajduje się na poziomie 1, tuż obok sklepu Gagliardi. Należy jednak pamiętać, by zrobić to w dni powszednie! Stoisko będzie bowiem otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-20:00. Jakie niespodzianki czekają na klientów w zamian za zakupy na Bielanach? Oczywiście związane z tematem przewodnim, czyli rozrywką!

· Za zakupy za min. 300 zł klienci otrzymają zaproszenie na kręgle do MK Bowling w Galerii Młociny. Na chętnych czekać będzie darmowa godzina gry na torze.

· Za zakupy za min. 200 zł odwiedzający otrzymają bilet do kina Multikino na seans 2D ważny aż do 30 listopada 2021 roku.

· Za zakupy za min. 100 zł klienci otrzymają z kolei voucher na darmową, trzydziestominutową grę w bilard w bielańskim MK Bowling.

#SportToZdrowie

Fitness na tarasie? Czemu nie! Już w najbliższy poniedziałek (16 sierpnia) na bielańskich Dechach Galerii Młociny o godzinie 16:45 oraz 17:45 odbędą się kolejne z cyklu zajęcia ze stretchingu. Zainteresowani proszeni są o zabranie pozytywnej energii, uśmiechu i… własnych mat. Wszystko to w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo odwiedzających. Ci, którzy mają już plany na poniedziałkowe popołudnie, a chcieliby się odrobinę rozruszać, mogą wybrać się na wtorkowe zajęcia z jogi, które rozpoczną się o 17:45 oraz 18:45 lub w środę o 17:45 na pilates. Wszystkie spotkania mają charakter cykliczny, są prowadzone przez doświadczonych instruktorów i trwają czterdzieści pięć minut.

#PotańcówkaMiędzypokoleniowa

Bielany słyną z potańcówek i wie o tym każdy mieszkaniec Warszawy, a Galerii Młociny udało się na nowo wskrzesić tanecznego ducha dzielnicy i rozruszać stolicę! By przekonać się o tym na własnej skórze, należy odwiedzić obiekt w środę 18 sierpnia i tupnąć nogą na bielańskich Dechach przy ponadczasowych brzmieniach! O muzyczną atmosferę podczas międzypokoleniowej potańcówki niezmiennie zadba Dj Wika. Start o godzinie 19:00.