Galeria Młociny z konkursem na Dzień Babci i Dziadka

Choć działalność centrów handlowych wciąż pozostaje ograniczona, Galeria Młociny z okazji Dnia Babci oraz Dnia Dziadka, na profilu centrum handlowego na Facebooku zorganizowała konkurs, w ramach którego zainteresowani mogą udzielić odpowiedzi na pytanie „Dlaczego Twój Dziadek lub Babcia (lub oboje!) są najlepsi na świecie?”.

Aż trzydzieści zestawów upominkowych trafi do seniorów, których wnuczkowie wykażą się największą oryginalnością i napiszą najbardziej zabawną, kreatywną lub wzruszającą odpowiedź. Co więcej, najpiękniejsze wspomnienia opisane w komentarzach zostaną wydrukowane i dołączone do prezentów. Nie da się ukryć, że niektóre historie chwytają za serce, a na twarzach seniorów z pewnością zagości uśmiech, gdy będą mieli okazję je przeczytać. Galeria Młociny zachęca tym samym, by dzielić się dobrym słowem, miłością i wsparciem.