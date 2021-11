Galeria Młociny z pomysłami na końcówkę jesieni

#TeatrNaLeżakach

Już 18 listopada o godzinie 19:00 w Hali Hutnik znajdującej się w Galerii Młociny odbędzie się ostatni w tym roku spektakl Pijanej Sypialni. Również tym razem znani z fenomenalnego kontaktu z publicznością aktorzy zabiorą zainteresowanych do świata teatru przez ogromne T. Osmędeuszy, bo tak nazywa się wystawiana sztuka, to prawdziwa dawka niezapomnianej zabawy dla nieco starszych widzów!

Tym razem akcja dramatu przeniesie obecnych pod bramę Cmentarza Powązkowskiego. Nie bez przyczyny „Osmędeuszy” nazywa się “współczesnymi Dziadami”. Spotykamy tu bowiem Wianczarki, które swoimi wspomnieniami i podwórzowymi przyśpiewkami niejako wywołują duchy dziwnych postaci z przeszłości. Przedwojenna Warszawa – opisana przez Mirona Białoszewskiego w “Osmędeuszach” – tętni tańcem i śpiewem. Świat złodziejaszków, ulicznych handlarzy, artystów cyrkowych i żebraków jest niezwykle zaskakujący i zabawny. W jarmarczny, esencjonalny klimat warszawskich ulic niezauważalnie wkrada się jednak rutyna dnia codziennego. Jakie będą tego skutki? O tym zainteresowani przekonają się już w najbliższy czwartek. Tego dnia pięciu aktorów wcieli się aż w osiemnaście postaci, a każda z nich opowie swoją wersję tragicznej miłości Teosi i żonglera Sylwestra.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Co niezwykłego jest w Osmędeuszach? Jest miłość, nadzieja, marzenia, ale również przemijanie i śmierć. Jest życie. Wnioski? Musicie to zobaczyć!

#TargiProduktówWłoskich

Kto nie uwielbia kuchni włoskiej? Zdaje się, że takich osób jest naprawdę niewiele, ponieważ smaki Włoch z powodzeniem rozkochały w sobie tłumy! Nic w tym dziwnego, gdyż słynna, neapolitańska pizza oraz pyszne makarony podawane na mnóstwo różnych sposobów to prawdziwy raj dla każdego podniebienia! Po Jarmarku Regionalnym nadszedł czas na odrobinę śródziemnomorskiego smaku! Już od 17 do 27 listopada na placu eventowym w Galerii Młociny (poziom 0) odbędą się Targi Produktów Włoskich, podczas których nie zabraknie wyjątkowych i nietuzinkowych potraw z przeróżnych zakątków tego kraju. Nadchodzące wydarzenie to idealna okazja, by zakupić zdrową, włoską żywność bez konserwantów i chemii oraz rozkochać się na nowo w niezapomnianych, śródziemnomorskich smakach!