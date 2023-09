Od początku roku należąca do EPP i Echo Investment Galeria Młociny podpisała umowy z szesnastoma nowymi najemcami, rozbudowując swoją ofertę o marki takie jak m.in. Nike, Popeyes, Fielmann czy Lovisa.

Galeria Młociny wzmocniła w ten sposób pozycję na rynku warszawskich obiektów handlowych.

Nowi najemcy zajęli łączną przestrzeń o powierzchni ponad 3550 mkw.

– Galeria Młociny jako jedno z najmłodszych i najprężniej rozwijających się centrów handlowych w Warszawie stale poszerza swoją ofertę o nowych, wyjątkowych najemców, poszukujących atrakcyjnej przestrzeni handlowej w stolicy. Jesteśmy szczególnie dumni z niedawnego otwarcia nowoczesnego salonu Nike w jednym z nowych konceptów marki oraz zbliżającego się otwarcia restauracji Popeyes. Galeria Młociny słynie z wprowadzania ciekawych, nowych koncepcji, co bardzo cenią nasi klienci. Widać to m.in. w systematycznie rosnącej odwiedzalności naszego obiektu – komentuje Michał Pękala, Asset Manager w EPP.

Do najemców, którzy otworzyli już swoje salony tj. m.in. HalfPrice, Laurella, Żabka, Candy Cat czy Samsung dołączają kolejne firmy. Zmiany w Galerii Młociny z pewnością zauważą poszukujący ciekawej oferty gastronomicznej, którą wzmocnią Popeyes z kultowymi kurczakami z Luizjany, Oto Papas Bistro ze specjałami kuchni gruzińskiej, Cukrem i Solą oferujący przyrządzane na miejscu przysmaki fast food jak np. zapiekanki, tosty czy churrosy oraz Big Boba serwujący Bubble Tea na bazie tajwańskich składników. Poszukiwacze modowych i sportowych trendów pokochają natomiast sklepy Karko oraz Nike, z kolei fani biżuterii znajdą ulubione akcesoria w salonie Lovisa. Odpowiedni wybór okularów i soczewek zapewni klientom salon optyczny Fielmann. Dodatkowo rozbudowany zostanie także segment usługowy, oferując odwiedzającym centrum sklep z akcesoriami do smartfonów Top Case, zbiory Biblioteki Dzielnicy Bielany w punkcie Storyteka oraz myjnię samochodową.

Jednym z najemców, którzy niedawno zadebiutowali w Galerii Młociny jest Nike. Salon w koncepcie Well Collective to – zgodnie z wizją marki – przestrzeń dla ciała i umysłu, która została zaprojektowana, by zapewniać klientom najlepsze doświadczenia i wrażenia. Wyróżnia się jasnymi barwami oraz przestronnością, zachęcając odwiedzających do przyjemnego spędzania czasu, np. w specjalnie oznaczonych strefach, stworzonych do tego, by zrelaksować się w trakcie zakupów. Nowy koncept Nike Well Collective oferuje asortyment, który odzwierciedla ducha rywalizacji, styl i zabawę, sprawiając, że sport staje się bardziej powszechny. Klienci mogą zapoznać się z rozbudowaną ofertą odzieży, akcesoriów i obuwia przeznaczonych do różnych dyscyplin sportowych, w tym m.in. fitnessu, joggingu, ale też produktów, które dopełnią sportowe stylizacje na co dzień. Sklep o powierzchni ponad 550 mkw. został zlokalizowany na poziomie 0 obiektu.

Jeszcze w tym roku ofertę Galerii Młociny wzmocni także Popeyes, który po debiutach regionalnych między innymi w szczecińskim Galaxy oraz wrocławskim Pasażu Grunwaldzkim, po raz trzeci postawił na centrum handlowe zarządzane przez EPP. Znakiem rozpoznawczym restauracji są soczyste kurczaki w chrupiącej panierce, serwowane w oprawie wyrazistych przypraw rodem z Luizjany. Wizyty w Popeyes to również niepowtarzalna atmosfera, która pozwala gościom poczuć się jak w Nowym Orleanie. Lokal o powierzchni ponad 90 mkw. przywita pierwszych klientów już w listopadzie. Restauracja zostanie zlokalizowana na poziomie +2 w strefie Spotkania i Dania, oferującej klientom liczne atrakcje, w tym kręgielnię, dwupoziomowe centrum fitness oraz nowoczesny multipleks z rozkładanymi fotelami.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl