W pierwszym kwartale br. Galeria Młociny, należąca do EPP i Echo Investment, podpisała umowy z nowymi najemcami. Ofertę centrum zlokalizowanego na Bielanach wzmocnią Samsung, Żabka oraz Candy Cat.

Umowy najmu w Galerii Młociny przedłużyło także czterech dotychczasowych najemców.

Powierzchnia handlowa objęta nowymi i przedłużonymi umowami wynosi ponad 850 mkw.

Już na czerwiec planowane jest otwarcie sklepu HalfPrice.

- Nie zwalniamy tempa – po intensywnym 2022 roku przyszedł równie pracowity pierwszy kwartał 2023 roku. Nieustannie pracujemy nad stworzeniem atrakcyjnego portfela najemców, które pozwoli nam dotrzeć do zróżnicowanych grup klientów. Kompleksowa oferta centrum oznacza wygodę robienia zakupów w jednym miejscu, czego zdecydowanie oczekują nasi klienci – komentuje Michał Pękala, Asset Manager w EPP. – Nie możemy się również doczekać nadchodzącego debiutu sklepu HalfPrice, który dołączy do pozostałych marek z Grupy CCC obecnych w naszym obiekcie, zajmując powierzchnię ponad 1800 mkw.

Podpisując umowy z nowymi najemcami, Galeria Młociny wzmocniła ofertę poziomu 0, uzupełniając ją o firmy z segmentu elektronicznego i spożywczego.

Najmłodsze centrum stolicy cieszy się również dużym zaufaniem ze strony najemców już obecnych w obiekcie. Umowy przedłużyli m.in. Lee Cooper oraz Sony, natomiast salony Świat Książki oraz Guess przeniosły się do nowych lokali.

Unikalny dobór najemców, największa strefa gastronomiczno-rozrywkowa w Polsce i nowatorsko zaprojektowane wnętrza czynią Galerię Młociny wyjątkową destynacją na handlowej mapie Warszawy. Ten wielofunkcyjny obiekt usytuowany na warszawskich Bielanach, w pobliżu węzła komunikacyjnego Metro Młociny, obsługującego 24 miliony pasażerów rocznie, oferuje 81 000 mkw. powierzchni handlowej i biurowej, która mieści ponad 200 sklepów i 50 kawiarni oraz restauracji. Jest to też miejsce debiutu wielu marek modowych i konceptów gastronomicznych na rynku polskim.

Galerię Młociny wyróżnia nowatorskie podejście do projektowania miejsc spotkań, rozrywki i gastronomii. Przestrzeń restauracyjna i rozrywkowa – zajmująca cały poziom +2 i połączona z zielonym ogrodem na dachu – została podzielona na różne strefy funkcjonalne. Hala Hutnik to bogata oferta gastronomiczna obejmująca zarówno znane, sieciowe restauracje, jak i lokalne oraz unikatowe koncepty. Architekci z renomowanego studia Broadway Malyan przenieśli na warszawskie Bielany atmosferę przytulnych knajpek, ulicznej kuchni i swobodnego jedzenia na mieście, a także posiłków na świeżym powietrzu, wśród zieleni. To pierwszy tego typu koncept w Polsce. Ofertę Galerii Młociny uzupełniają wielosalowe kino wyposażone w fotele VIP, dwupoziomowy klub fitness Zdrofit, kręgielnia, centrum medyczne i miejsca zabaw dla dzieci, w tym pierwszy w Polsce teatr edukacyjno-musicalowy WAM.

Inwestorami Galerii Młociny są spółki EPP (70 proc. udziałów) i Echo Investment (30 proc. udziałów). Pierwsza zarządza nowo otwartym kompleksem. Druga odpowiadała za proces deweloperski i najem.

