Galeria Młociny zapewni więcej biżuterii na Święta. Do najemców dołączyła Pandora

Należąca do EPP i Echo Investment Galeria Młociny w prezencie przedświątecznym dla klientów poszerzyła dobór najemców oferujących akcesoria i biżuterię. W stołecznym centrum klienci znajdą obecne w kraju od ponad dekady i najczęściej wybierane przez Polki spersonalizowane bransoletki kultowej marki biżuterii Pandora w jej nowo otwartym sklepie o powierzchni 40 mkw., jedynym w warszawskiej dzielnicy Bielany.

W Galerii Młociny na entuzjastów modnych dodatków czeka bogata oferta najbardziej znanych i pożądanych marek biżuteryjnych, m.in. Apart, Yes, W. Kruk, Tous. Do grona najemców dołączyła właśnie obecna w ponad 100 krajach niemal 40-letnia marka Pandora. W gorącym sezonie upominkowym odwiedzający warszawską Galerię Młociny mogą osobiście docenić takie wyróżniki marki, jak wysokiej jakości materiały, butikową atmosferę i wrażliwą na potrzeby klientów obsługę sygnowaną jakością duńskiego producenta.

– Pandora to kolejny, długo oczekiwany przez fanów biżuterii i akcesoriów debiut na warszawskich Bielanach i jeszcze jedna mocna pozycja w portfelu naszych marek. Najemca idealnie uzupełnia ofertę Galerii Młociny w tak ważnym przedświątecznym okresie propozycją kultowej już biżuterii, która świetnie sprawdzi się również jako prezent gwiazdkowy dla najbliższej osoby. Otwarcie w kluczowym sezonie przedświątecznym z pewnością zapewni najemcy mocny start pod egidą najnowocześniejszego centrum handlowego w tej części miasta, a dla EPP jest kolejnym krokiem w strategii ciągłego rozwoju tenant-mix poprzez wzmacnianie portfela o brandy, które zachwycają wymagających klientów w stolicy – mówi Adam Kłos, Asset Manager w EPP.