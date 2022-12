Z pomocą w poszukiwaniu prezentów przychodzi Galeria Młociny, w której na półkach ponad 200 sklepów znaleźć można mnóstwo inspiracji. To jednak nie koniec! Galeria przygotowała także wiele atrakcji.

W przedświątecznym czasie w Galerii Młociny na klientów czeka lodowisko.

Możliwe jest pakowanie prezentów.

Organizowane są także spotkania ze Świętym Mikołajem.

W Galerii Młociny każdy odnajdzie coś dla siebie i swoich najbliższych. Oferta Galerii jest bardzo szeroka, a liczne promocje sprawiają, ze zakupy stają się jeszcze przyjemniejsze i jeszcze bardziej dostępne dla wszystkich! Sam zakup prezentów to jednak dopiero początek – warto zadbać o ich elegancki, świąteczny wygląd. Pomiędzy 5 a 23 grudnia, Galeria Młociny zaprasza swoich klientów do stoiska pakowania prezentów znajdującego się na 1 piętrze. Aby bezpłatnie zapakować upominek wystarczy okazać paragon na kwotę 100 zł za zakupy dokonane na terenie Galerii. Na łowców prezentów przez cały czas czekają także niespodzianki w aplikacji Kupujesz i masz – należy zarejestrować swoje paragony i odebrać przysługującą za nie nagrodę.

W tym roku Galeria Młociny zaprasza swoich klientów na niezwykły pokaz świetlnych iluminacji w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie. Nic tak nie buduje świątecznego klimatu w długie, zimowe wieczory, jak pięknie wyeksponowane, kolorowe światła. Aby otrzymać darmowy bilet na ten wyjątkowy pokaz, należy zarejestrować w aplikacji Kupujesz i masz paragony o wartości minimum 300 zł za zakupy zrobione w Galerii i udać się do wyznaczonego punktu na terenie Galerii po odbiór biletu do Ogrodu Świateł. Co ważne, jedna osoba ma szansę zdobyć aż 4 bilety! O świąteczną oprawę zadbano również w samym wnętrzu Galerii - na odwiedzających czekają świąteczne iluminacje, a 16 grudnia w Hali Hutnik na 2 piętrze odbędzie się koncert kolęd. Weekend poprzedzający Boże Narodzenie 17-18 grudnia, to także czas kiedy będzie można spotkać Świętego Mikołaja i zrobić z nim pamiątkowe zdjęcie.

Ale to nie wszystko! Galeria Młociny już na początku grudnia uruchomiła dla swoich klientów lodowisko zlokalizowane na placu przed głównym wejściem do centrum handlowego. Wstęp na lodowisko możliwy jest dla każdego, kto okaże paragon za zakupy na minimum 30 zł lub zakupi bilet w cenie 8 zł. Dla osób nieposiadających własnych łyżew, przy lodowisku działa ich wypożyczalnia.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl