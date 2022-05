Galeria Mokotów, Arkadia czy Blue City szykują się na 1 czerwca. Jakie atrakcje na Dzień Dziecka?

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Od 1 do 4 czerwca w BLUE CITY w Warszawie potrwa wydarzenie pod nazwą Dzień Dziecka z Bingiem.

W centrum pojawi się dmuchana zjeżdżalnia. Będzie też foto-budka z przebraniami, gadżetami i akcesoriami do wykorzystania na zdjęciach. Chętni zagrają w memory z bohaterami z bajki. Będą cenne nagrody dla zwycięzców konkursów i zabaw. No, i każdy sobie zrobi selfie z Bingiem!

Wyciąganie kaczuszek ze stawiku przy użyciu specjalnej wędki. Trafianie do wyznaczonego celu, ale z przeszkodami. Tworzenie nowych uszu Binga, malowanie kolorowanek oraz lekcji origami ze zwijania wodnych statków z papieru – to tylko część atrakcji, jakie czekają w Blue City.

Wydarzenie organizowane przez centrum handlowe przeznaczone są dla najmłodszych dzieci w wieku 1-4 lat, ale świetnie odnajdą się w nich również starsi.

Zabawa w Blue City 1 czerwca potrwa od 11:00 – 19:00.

GALERIA WILEŃSKA przedłuża Dzień Dziecka do piątku 3 czerwca.

W ten dzień w centrum nastąpi kulminacja: na poziomie +1 powstanie strefa kreatywna. Dzieci będą tworzyć maskotki-myszki do breloczków, twprzyć broszki lub ozdobne zapinki do włosów. Kto zechce, będzie mógł malować ekotorby specjalnymi flamastrami. I każdy będzie mógł przygotować ozdobną kartkę.

Fundacja A.R.T oraz Galeria Wileńska przygotowały dla uczestników drobne upominki. W ten dzień wolontariusze będą kwestować na rzecz działalności Fundacji A.R.T., która od 2008 roku pomaga osobom doświadczającym przemocy.

Wspiera dzieci, młodzież, rodziny, seniorów w zmianie sytuacji życiowej poprzez edukację, integrację, rozwijanie zainteresowań i kompetencji.

Zajęcia potrwają od 15.00 do 19.00.

od 26 maja do 4 czerwca: Westfield Arkadia pomostuje Dzień Mamy aż po Dzień Dziecka

Będzie budowanie z piankowych, ogromnych bloków Imagination Playground™, które pozwalają na tworzenie budynków, zamków, mostów poprzez tuneli, akwedukty, aż po różnego rodzaju postacie. W strefie będą czekały 2 animatorki, by każde dziecko czuło bezpieczne wsparcie. System budowy został pomyślany został dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat.

Będą warsztaty tworzenia bukietów kwiatowych z klocków LEGO, spotkanie z Youtuberem, Brodatym Geekiem znanym z programu Lego Masters – to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają na odwiedzających Westfield Arkadia.

Strefa wraz z warsztatami LEGO będzie dostępna w godzinach 12:00-19:00, w przestronnym Theatrum, znajdującym się tuż za głównym wejściem do centrum handlowego, na parterze Westfield Arkadia.

1 czerwca odbędą się na warsztaty, które poprowadzi Brodaty Geek, Youtuber znany z programu Lego Masters. W Dzień Dziecka chętni ułożą mini konstrukcje z Lego Classic, które wezmą ze sobą do domu.

Z okazji Dnia Dziecka Galeria Mokotów podsumowuje propozycje dla dzieci, wśród których każdy młody konsument znajdzie coś dla siebie – zarówno w Dzień Dziecka jak i na co dzień.

Najnowszą atrakcją dla najmłodszych jest niedawno otwarta Sala Zabaw Fikołki. Na ponad 800 m2 na odwiedzających czeka m.in. ścianka wspinaczkowa, wielka, zajmująca aż 500 m2 konstrukcja do zabawy z torem przeszkód i labiryntem, boisko do piłki nożnej, tyrolka, kilka rodzajów zjeżdżalni oraz specjalna strefa malucha dla dzieci do 3 lat.