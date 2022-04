Galeria Mokotów i magazyn Vogue Polska łączą siły

W ramach wspólnego projektu Galerii Mokotów i Vogue Polska zostaną opublikowane trzy materiały video o tematyce związanej z modą.

Dyrektorem artystycznym projektu została polska ilustratorka Anna Augustynowicz czyli Augustynka.

Projekt uzupełniają nośniki na terenie warszawskiego centrum handlowego, a także działania wspierające najemców Galerii Mokotów.

Galeria Mokotów od lat wymyka się z ram, w jakich działają tradycyjne centra handlowe. Podejmowane inicjatywy wykraczają daleko poza tematy sprzedażowe i często związane są ze sztuką i designem. Po otwartej w lutym tego roku wystawie „Czym jest Moda Polska?” przedstawiającej dziedzictwo i historię legendarnego polskiego domu mody, Galeria angażuje się w kolejny projekt który ma na celu, między innymi, edukację z obszarów mody i sztuki. Ponownie partnerem projektu Galerii Mokotów jest Vogue Polska.

Projekt wizerunkowy i pro-sprzedażowy

Koncept, tworzony przez Galerię Mokotów wraz z redakcją Vogue Polska jest nietypowy – obejmuje on zarówno działania wizerunkowe, jak i pro-sprzedażowe. Dodatkowo na uwagę zasługuje warstwa edukacyjna, która wpisuje się w przyjętą przez Galerię Mokotów misję.

Na całość projektu składają się trzy materiały video, z czego każdy dotykać będzie innej tematyki związanej z modą. Pierwszy z filmów opowiada o ponadczasowej klasyce – ubraniach, dodatkach czy kosmetykach, które były, są i zapewne jeszcze długo będą „en vogue”. Tą artystyczną etiudę filmową oglądać można już od poniedziałku 4 kwietnia na kanałach Galerii Mokotów oraz Vogue Polska.

W kolejnych filmach poruszona zostanie tematyka mariażu mody i sztuki a także wpływu jaki na modę miały i mają futuryzm, ekologia i innowacje. Dyrektorem Artystycznym całości projektu została polska multidyscyplinarna ilustratorka – Anna Augustynowicz czyli Augustynka.

Kawałek modowej historii w filmie

- Filmy stworzone we współpracy Vogue Polska i Galerii Mokotów są wizualno-edukacyjną interpretacją ciekawostek, faktów i wydarzeń modowych. Jako dyrektor artystyczna chciałam, aby projekt nie tylko był atrakcyjny wizualnie, ale też aby każdy odcinek pozostawiał pewnego rodzaju ciekawość na kolejne. Przy tworzeniu koncepcji oraz reżyserowaniu projektu bardzo zależało mi aby powstałe filmy były zabawne i lekkie w odbiorze, ale przy tym aby odbiorca mógł zapamiętać kawałek modowej historii – tłumaczy Anna Augustynka Augustynowicz.

- Naszą podróż zaczynamy od klasyków mody, a kończymy na predykcjach przyszłości. Nawiązujemy do legendarnych twórców, projektantów, ale też skupiamy się na obecnych trendach. Każdy z odcinków jest od siebie zupełnie inny merytorycznie, ale wszystkie łączy technika ruchomego kolażu, który dla mnie jest główną formą wyrazu i pozwala spojrzeć na rzeczy oczywiste w zupełnie inny sposób. Ten projekt jest również pewnego rodzaju artystycznym spoiwem dla wszystkich, którzy brali w nim udział, ale też może być formą inspiracji dla innych twórców - dodaje.

Projekt w wielu formach

Powstały wspólnie z Vogue projekt jest omnichannelowy – stworzony został głównie z myślą o digitalu, jednak ten kanał uzupełniają nośniki własne na terenie Galerii, a także działania wspierające najemców.

- Staramy się, aby każdy z projektów realizowanych przez Galerię Mokotów był jednocześnie wsparciem dla najemców. Tym razem, przy okazji nagrań i publikacji materiałów video każdy z butików zaangażowanych w projekt zostanie oznaczony przez Vogue Polska naklejką na witrynę, a wykorzystane w nagraniach rzeczy zostaną oznaczone specjalnym tagiem przygotowanym przez redakcję – wyjaśnia Agata Berndt Wazelin, rzeczniczka prasowa Galerii Mokotów.

- Publikacja filmu na kanale YouTube Galerii każdorazowo poszerzona będzie o artykuł na stronie Vogue.pl, w którym redakcja pokaże swoje wybory z asortymentu najemców Galerii, inspirowane prezentowaną w video tematyką - dodaje.

Miejsce z misją

- Galeria Mokotów to miejsce z misją. Chcemy przekazywać wartościowe treści związane z modą i sztuką, edukować i zmuszać do refleksji. Myślę, że te filmy idealnie wpiszą się w realizację celu, który sobie obraliśmy, skutecznie łącząc działania wizerunkowe z wartościową warstwą edukacyjną – mówi Kasia Sokołowska, dyrektor artystyczna The Designer Gallery w Galerii Mokotów.

Wspólny projekt Galerii Mokotów i Vogue Polska rusza od poniedziałku 4 kwietnia. Kolejne publikacje będą ukazywać się sukcesywnie w maju i czerwcu.