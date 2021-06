Galeria Mokotów urozmaica ofertę

Galeria Mokotów z czterema nowymi najemcami.

Oferta galerii handlowej wzbogaciła się o punkty YARGICI, Coral Travel, Fielmann, LoveIT Pizza.

Galeria Mokotów rozbudowuje swoją ofertę. Niedawno mokotowska Galeria przywitała turecką markę YARGICI, która dba o to, by każda kobieta czuła się piękna i wyjątkowa. W butiku YARGICI, na pierwszym piętrze Galerii Mokotów, klientki przymierzą zarówno kolekcje ubrań damskich, butów, biżuterii jak również odnajdą produkt dekoracyjne do domu.

Lato właśnie się zaczęło. To doskonały czas na zaplanowanie wypoczynku i skorzystanie z propozycji biura podróży Coral Travel. Od kilku tygodni odwiedzający Galerię Mokotów mogą sprawdzić szeroką jednego z czterech największych touroperatorów w Polsce i rozpocząć niezapomniane wakacje na którejś ze słonecznych plaż m.in. Turcji, Egiptu, Grecji, Hiszpanii, Tunezji czy Bułgarii.

W nowo otwartym butiku optycznym Fielmann dostępnych jest ponad 2000 najmodniejszych modeli opraw okularowych inspirowanych najnowszymi trendami.

Strefa Grand Kitchen Galerii Mokotów poszerzyła się właśnie o restaurację serwującą prawdziwą, włoską pizzę. LoveIT Pizza zaprasza zarówno sympatyków chrupiącego ciasta z ciągnącym serem, jak również miłośników eksperymentowania – na tych drugich czeka niezwykła focaccia z Nutellą.

- Nawiązanie współpracy z nowymi najemcami bardzo nas cieszy. Po pierwsze jest to rozszerzenie oferty dla naszych klientów i wyjście naprzeciw ich potrzebom. Po drugie pojawienie się kolejnych marek pokazuje, że Galeria Mokotów jest dla nich jednym z kluczowych i naturalnych wyborów – mówi rzeczniczka prasowa Galerii Mokotów, Agata Berndt-Wazelin.