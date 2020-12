Galeria Mokotów z pierwszym butikiem Giorgio Armani Beauty

Z początkiem grudnia w Galerii Mokotów został otwarty pierwszy w Polsce butik Giorgio Armani Beauty. Marka z kultowymi produktami kosmetycznymi z sektora premium, od klasycznych perfum po kosmetyki do pielęgnacji skóry i makijażu, zadebiutowała w Polsce w jednym z najbardziej prestiżowych centrów handlowych w Warszawie. To kolejna marka luksusowa, która zdecydowała, że jedyny ‘flagship’ w Polsce będzie zlokalizowany właśnie w Galerii Mokotów.

Armani jest synonimem nowoczesnej elegancji. Ta kultowa marka, dążąca do doskonałości od samego początku istnienia, hołduje kobiecości w każdej odsłonie – tej zmysłowej oraz silnej, uosobianej przez muzy projektanta, z olśniewającą Cate Blanchett na czele. Pierwszy butik w Polsce, który pozwoli w pełni zaprezentować wyjątkowy świat marki, został otwarty 5 grudnia w warszawskiej Galerii Mokotów. Wszyscy miłośnicy ponadczasowej klasyki mogą spotkać na miejscu profesjonalnych makijażystów, ambasadorów marki, którzy chętnie podpowiedzą jaki produkt dobrać do indywidualnych potrzeb.

Armani to również niezapomniane zapachy! Już teraz butik w Galerii Mokotów daje wstęp do wyrafinowanego świata zapachów z linii Armani Privé Haute Couture. Bazujące na naturalnych składnikach kolekcje stworzone są przez światowej sławy perfumiarzy, zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet. To tu klienci znajdą również ikoniczne zapachy marki – Sì oraz Acqua Di Giò, oraz unikalne personalizowane akcesoria.

Galeria Mokotów wzmocniła ofertę luksusowych marek kosmetycznych w swoim portfolio i jest tym samym jedynym miejscem w Polsce z tak szerokim asortymentem w tym segmencie.