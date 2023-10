Świat mody w płockiej Galerii Mosty wzbogaci się o nowy, stylowy dodatek, a to za sprawą wielkiego otwarcia sklepu odzieżowego - Centrum Taniej Odzieży (CTO).

Focus Estate Fund, właściciel Galerii Mosty w Płocku, poinformował o dołączeniu do grona najemców Centrum Taniej Odzieży (CTO), znanej polskiej sieci z modą z recyklingu.

CTO zajmie 815 mkw. powierzchni handlowej, co czyni go znaczącym dodatkiem do centrum handlowego.

Otwarcie Centrum Taniej Odzieży (CTO) w Galerii Mosty zaplanowano w grudniu. Cream Advisors, odegrali kluczową rolę w zawarciu tej znaczącej umowy najmu.

- Nasz zespół jest dumny z ułatwienia zawarcia umowy pomiędzy CTO i Galerią Mosty. Wierzymy, że pojawienie się CTO nie tylko zwiększy atrakcyjność centrum handlowego, ale także znacząco przyczyni się do zwiększenia ilości klientów w okolicy. Jesteśmy także zadowoleni z faktu, że dwa butiki z modą damską Midori oraz Moda i Styl zdecydowały się relokować na nowe powierzchnie na piętrze- tym samym zwiększając poziom komercjalizacji piętra. Pojawienie się w ofercie Mostów "Słodkich Babek", czyli pionierskiej cukierni, gdzie wszystkie produkty będą pieczone na miejscu z naturalnych składników również zachęci smakoszy do odwiedzenia obiektu. Nowoczesne cukiernictwo oprócz tego, że łączy w sobie najbardziej wyszukane smaki to zachwyca wyglądem. W ofercie będą desery takie jak: monoporcje, cake popsy, cakesicles, bezy czy muffiny ale również ciasta: serniki, tarty w nowoczesnej wersji. W lokalu będzie się również znajdował przytulny kącik dla dzieci - mówi menedżer ds. leasingu w Cream Advisors, Andrzej Bobowiec.

- Cieszymy się że nasza strategia wzmocnienia poziomu +1 przynosi efekty - dodaje Michał Małecki, Head of leasing w Cream Advisors.

