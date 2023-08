Galeria nad Jeziorem w Koninie poszerza ofertę o kolejną markę. 1 sierpnia galeria otworzyła dla swoich klientów drzwi Pepco. Nowy lokal przyjął nowoczesną odsłonę, zgodnie ze strategią modernizacji lokali Pepco w całej Polsce.

Sklep liczy powierzchnię 550 mkw.

Lokal przyjął nowoczesną odsłonę, zgodnie ze strategią modernizacji lokali Pepco w całej Polsce.

Nowy sklep w Galerii nad Jeziorem zajął powierzchnię 550 mkw. i został umiejscowiony pomiędzy salonem Sinsay i RTV Euro AGD.

Sklep został otwarty w zupełnie nowej odsłonie. W ramach metamorfozy - tzw. New Looka nasze sklepy mają większą powierzchnię, co przekłada się na zwiększenie średnio o 15 proc. liczby produktów i możliwość eksponowania nowych kolekcji - mówi Katarzyna Wilczewska, Head of Corporate Communication Pepco.

Sieć obecna już w 18 europejskich państwach, a w Polsce posiada ponad 1200 sklepów.

- Pepco jest cenioną wśród klientów marką. Różnorodny asortyment, atrakcyjne ceny, przy jednoczesnym utrzymaniu dobrej jakości produktów, to walory, które decydują o popularności tej sieci. My ze swojej strony obserwujemy trendy oraz preferencje klientów i w oparciu o nie staramy się komponować naszą ofertę. Jesteśmy przekonani, że Pepco w Galerii nad Jeziorem zostanie przyjęte z wielkim entuzjazmem - mówi Anna Frydrysiak, dyrektor centrum handlowego Galeria nad Jeziorem w Koninie.

Po czerwcowym przywitaniu polskiej sieci Sinsay, Pepco to kolejna silna marka w ofercie Galerii nad Jeziorem. Sklep ze swoją szeroką i różnorodną ofertą będzie uzupełnieniem tenant mixu galerii, wśród którego znajdują się znane światowe i polskie sieci takie jak wspomniany Sinsay, Top Secret, Moodo, By o la la…!, Giacomo Conti, Esotiq, Diverse, CCC, czy Martes Sport.

