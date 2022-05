Galeria nad Jeziorem w Koninie ma pierwsze w mieście Maxi Zoo

Maxi Zoo wprowadziło się do centrum handlowego w Koninie.

Lokal zajmie 210 mkw. powierzchni.

Maxi Zoo w Koninie pozwala na zakupy z pupilem.

Sieć sklepów działa aktualnie w 11 krajach europejskich. Sklep w Galerii nad Jeziorem jest pierwszym tej marki w Koninie i zarazem 67. w Polsce. Wielkie otwarcie zaplanowano na 4 maja na godzinę 9:00.

- Galeria nad Jeziorem nieustannie się rozwija starając się sprostać rosnącym oczekiwaniom Klientów. Ciągły rozwój to jedno z naszych stałych założeń. Zarówno Dyrekcja, Zarządca jak i Właściciel Centrum wspólnie dbamy o to, by Klienci Galerii nad Jeziorem znaleźli na miejscu wszystko, czego potrzebują. Rozszerzenie oferty handlowo-usługowej o brand Maxi Zoo to w naszej opinii trafne posunięcie – mówi Anna Frydrysiak, dyrektor centrum handlowego Galeria nad Jeziorem.

Lokal zajmować będzie powierzchnię blisko 210 metrów kwadratowych, a dzięki wejściu bezpośrednio od strony ulicy Klienci będą mogli zrobić zakupy wraz ze swoimi pupilami.