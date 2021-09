Galeria nad Jeziorem z propozycją streetartu

Dla wszystkich fanów street artu Galeria nad Jeziorem przygotowała niespodziankę. Wystarczy w dniach 24-25 września w godzinach 10:00 – 19:00 zrobić zakupy w Galerii nad Jeziorem za minimum 150 złotych i tego samego dnia zarejestrować paragon na stoisku promocyjnym. Można łączyć ze sobą maksymalnie dwa dowody zakupów. Krok drugi to wybranie wzoru (maksymalnie trzech) spośród przygotowanych kolorowych, różnorodnych propozycji i przekazanie ich artystom. Pozostaje uzbroić się w odrobinę cierpliwości i jedyne w swoim rodzaju trampki gotowe.

Profesjonalni street artowi artyści w trakcie dwóch dni akcji przygotują łącznie 300 indywidualnych projektów. Szczegółowy regulamin dotyczący wydarzenia stale dostępny będzie na stoisku.

- „Fani trampek w stylu street art to akcja, której mieszkańcy Konina się nie spodziewali! Połącznie przyjemnych, owocnych zakupów i spersonalizowanych upominków wydaje się być strzałem w dziesiątkę. Jesteśmy przekonani, że podczas eventu powstanie wiele użytkowych dzieł sztuki! Cieszymy się, że możemy przekazać naszym Klientom coś, co ich wyraża” – mówi Anna Frydrysiak, dyrektor Centrum Handlowego Galeria nad Jeziorem.



Z okazji wyjątkowego wydarzenia Galeria nad Jeziorem zaprasza również do wzięcia udziału w kreatywnym konkursie. Więcej szczegółów na Fanpage Centrum.